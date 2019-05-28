عربيات ودوليات

النجف الأشرف- الوكالات: اعلنت محافظة النجف في العراق، أمس، أن أكثر من ثلاثة ملايين زائر بينهم 30 ألف زائر أجنبي شاركوا في مراسم احياء ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام». وقال محافظ النجف لؤي الياسري في مؤتمر صحافي أمس، ان «الخطة الامنية الخاصة بذكرى استشهاد الامام علي «عليه السلام»، نجحت بمشاركة 23 ألف عنصر أمني»، مبينا ان «هناك اسناد من بغداد والمحافظات المجاورة».

واضاف ان «اكثر من ثلاثة ملايين زائر دخلو المحافظة خلال ثلاثة ايام»، مشيرا الى ان «من بينهم 30 ألف زائر أجنبي».

وتابع ان «الخطة الامنية الخاصة بالزيارة كانت باسناد من القوة الجوية». من جهتها أعلنت مديرية البلديات العامة احدى تشكيلات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة في العراق، عن قيام كوادر بلدية النجف بتقديم خدماتها لأكثر من ثلاثة ملايين زائر خلال زيارة ذكرى استشهاد الامام علي (ع) في محافظة النجف الأشرف. وأكد مدير بلدية النجف الأشرف وسام ساجت ناصر مواصلة الجهود الخدمية من اجل تقديم افضل الخدمات لمدينة أمير المؤمنين عليه السلام بما يتلائم مع مكانتها الدينية والعلمية والسياحية. بدورها، أعلنت قيادة عمليات الفرات الاوسط، نجاح خطة حماية الزوار القاصدين محافظة النجف الاشرف لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي (ع) وليالي القدر المباركة دون أي خرق أو حادث يذكر.

