عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: دعا رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، أمس، الى الاقتداء بسيرة الامام علي بن ابي طالب والمثل العليا التي تمسك بها.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان أمس، ان عبد المهدي، قال في برقية تعزية بمناسبة ذكرى «شهادة الامام علي» والتي تصادف 21 رمضان من كل عام « نشارك شعبنا الكريم والامة الاسلامية مشاعرهم وحزنهم العميق بحلول ذكرى استشهاد أمير المؤمنين الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام، ونبعث بخالص العزاء لملايين المؤمنين وهم يحيون هذه الذكرى بقلوب مؤمنة بالله ورسوله وبالنهج المستقيم الذي سار عليه الإمام علي عليه السلام واهل بيت النبوة الكرام».

وأضاف البيان ان «عبدالمهدي، أشاد بجهود القوات الأمنية والخدمية ومتطوعي المواكب الذين يسهرون على حماية ملايين الزائرين، وتوفير الخدمات اللازمة لهم».

وأوضح ان « للإمام علي فضلا مضاعفا على العراق والعراقيين، بأن اختار الكوفة عاصمة له فانتقل إليها وأرسى فيها أسس مدرسة رائدة وثقافة امتد أثرها لأكثر من 14 قرنا، أصبح العراق في قرون مديدة منها عاصمة العالم وقبلته، ما أسهم بإثراء العراق دينيا واجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا وثقافيا وعرقيا».

من جانبه، دعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الى «استلهام معاني التضحية والايثار ورفض الظلم في سيرة الامام علي بن أبي طالب، فيما عبر عن تعازيه بذكرى استشهاد الامام». وقال الحلبوسي في بيان إننا «إذ نستذكر بحزن شديد الذكرى الأليمة والخالدة لاستشهاد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، لا بد أن نستلهم منها ومن سيرته العطرة معاني التضحية والفداء والإيثار ورفض الظلم والفساد والطغيان، وأن نجعل منها منهجا في طريق الإصلاح».

كما دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، الى استحضار القيم الانسانية التي مارسها الامام علي، وقال في تغريدة له على حسابه في «تويتر» «في ذكرى استشهاد الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام)، نستحضر قيم الانسانية التي مارسها قولا وسلوكا، وترك في مسيرته الدروس والعبر كافراد وكمجتمع ليكونا افضل».

