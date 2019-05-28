عربيات ودوليات

بغداد- أ. ف. ب: أصدرت محكمة في بغداد امس حكما بالإعدام على فرنسي رابع دين بالانتماء إلى تنظيم «داعش». وقال القاضي أحمد محمد علي للفرنسي المدان مصطفى المرزوقي إن «الدلائل والاعترافات تظهر أنك انضممت للتنظيم وعملت في فرعهم العسكري، ونحكمك بالإعدام شنقا بحسب القانون 4 إرهاب».وينص القانون على عقوبة الإعدام بتهمة الانتماء الى الجماعات الجهادية حتى لغير المشاركين في أعمال قتالية.

وكانت المحكمة نفسها أصدرت الأحد أحكاما بالإعدام للمرة الأولى على ثلاثة فرنسيين، هم كيفن غونو وليونار لوبيز، وسليم معاشو، بعدما دينوا بالانتماء إلى «داعش» بحسب ما قال مسؤول قضائي.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية امس أن باريس قامت بـ«الإجراءات اللازمة» لدى السلطات العراقية لتذكيرها بمعارضتها عقوبة الإعدام. وكان على جدول جلسات استماع المحكمة امس خمسة فرنسيين، هم المرزوقي، فاضل طاهر عويدات، فياني أوراغي، بلال الكباوي، ومراد دلهوم. لكن لضيق الوقت، استمع القاضي فقط للمرزوقي، وعويدات، وأجل جلسات الثلاث الآخرين حتى الثالث من يونيو المقبل.

وقبل النطق بالحكم على المرزوقي، استمع القاضي إلى عويدات، الذي أكد أنه تعرض للتعذيب لانتزاع اعترافاته. وعليه، طلب القاضي تحويل عويدات لإجراء كشف طبي وإرسال تقرير إلى المحكمة، وأجل جلسة محاكمته حتى الثاني من يونيو المقبل.

وبعدما أعلن العراق مؤخرا استعداده لمحاكمة الجهاديين الأجانب الذين قبض عليهم في العراق أو في سورية، وخصوصا المتواجدين في قبضة قوات سورية الديموقراطية بعد استعادة السيطرة على آخر جيب لتنظيم «داعش» في شرق البلاد أعربت منظمات حقوقية عدة عن قلقها من أن يتم انتزاع اعترافات هؤلاء تحت التعذيب في العراق.

