عربيات ودوليات

بروكسل- أ. ف. ب: منيت الأحزاب الكبيرة التي تهيمن عادة على البرلمان الاوروبي بخسائر كبرى خلال انتخابات الاحد لكن تم في الوقت نفسه احتواء تقدم الشعبويين اليمينيين فيما سجل الخضر ودعاة حماية البيئة والوسطيون الليبراليون تقدما واضحا.

وحسب تقديرات نشرت ليل الأحد الإثنين في البرلمان الأوروبي، بقي الحزب الشعبي الأوروبي (يمين مؤيد لأوروبا) القوة الأولى في البرلمان لكنه يشغل حاليا 179 مقعدا مقابل 216 قبل الانتخابات فيما لا تزال الدول الاعضاء في الاتحاد تصدر نتائجها.

وطالب قادة هذه الكتلة معتمدين على فوزهم بأن يترأس زعيمهم مانفريد فيبر المحافظ المثير للجدل، المفوضية الأوروبية. ورفض الاشتراكيون الديموقراطيون القوة الثانية في البرلمان بعد الانتخابات (150 مقعدا مقابل 185 في الدورة السابقة)، هذا الطلب ما ينذر بمفاوضات طويلة وشاقة في السباق الذي بدأ على المناصب الأساسية في المؤسسات الأوروبية.

وبقي الحزب الشعبي الأوروبي والاشتراكيون الديموقراطيون القوتين الرئيستين في البرلمان لكنهما فقدتا قدرتهما على تشكيل أغلبية بمفردهما من أجل تمرير نصوص تشريعية. وبات يتحتم عليهما مشاورة دعاة حماية البيئة الذين ارتفع عدد مقاعدهم من 52 إلى سبعين، بفضل النتائج الجيدة التي سجلوها في فرنسا وألمانيا، والليبراليين بما فيهم حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذين حصلوا على 107 مقاعد مقابل 69 في البرلمان السابق.

وخسر ماكرون أحد القادة الأكثر تمسكا بتعميق البناء الأوروبي هذه الانتخابات أمام حزب التجمع الوطني اليميني القومي الذي تقوده مارين لوبن في نتيجة يمكن أن تؤثر على تطلعاته للقارة العجوز. وبحسب النتائج النهائية التي أصدرتها وزارة الداخلية الفرنسية امس فان قائمة التجمع الوطني، الحزب اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبن تصدرت نتائج الانتخابات الأوروبية في فرنسا متقدمة 0,9 نقطة على قائمة «النهضة» المدعومة من الرئيس ماكرون بحصولها على 23,31% مقابل 22,41%. ودعا التجمع الوطني على الفور إلى «تشكيل مجموعة قوية» في البرلمان الأوروبي تضم المشككين في جدوى الوحدة الأوروبية وهم قوى غير متجانسة لم تنجح في الاتحاد في الماضي.

وتأمل لوبن مع حزب الرابطة بقيادة ماتيو سالفيني الذي تصدر كما كان متوقعا النتائج في إيطاليا بحصوله على حوالي 30% من الأصوات، تشكيل تحالف يضم الأحزاب القومية والمشككة في أوروبا والشعبوية. وتشير التوقعات إلى أن كتلتهم ستشغل 58 مقعدا مقابل 37 في البرلمان الحالي. لكن من الصعب التكهن بتقارب مع المجموعة الشعبوية التي تضم حركة خمس نجوم الإيطالية ويتوقع أن ينضم إليها حزب بريكست المعادي لأوروبا الذي فاز بـ31,8% من الأصوات في بريطانيا بسبب الخلافات العميقة بين المجموعتين.وحتى إذا أضيفت نتائج الكتلتين إلى المقاعد الـ58 التي حصدتها مجموعة «الأوروبيين المحافظين والإصلاحيين» (تضم في صفوفها حزب المحافظين البريطاني والحزب الحاكم في بولندا الفائزين في الانتخابات الأوروبية)، وكذلك اليمين القومي والمشككين في أوروبا.. فلن تشغل أكثر من 172 مقعدا وهو رقم بعيد عن الأغلبية المحددة في البرلمان بـ376 مقعدا. وتراجع عدد مقاعد اليسار المتطرف من 52 إلى 38 مقعدا.

