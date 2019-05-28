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بمناسبة انتهاء عمله أمينًا عامًا للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أقامت مؤسسة «لوياك» أمسية لتكريم م.على اليوحة تحت عنوان «شكراً فارس الثقافة والفنون» بحضور حشد من محبي اليوحة وشركاء «لوياك» حيث تم عرض فيلم قصير عنه وألقت رئيس مجلس ادارة لوياك فارعة السقاف كلمة قالت فيها: ارتأينا أن نحتفل معكم بتكريم م.علي اليوحة ضمن من نقول لهم شكراً كل عام، فهو أحد السواعد الأساسية التي امتدت لنا لتساعدنا منذ أن تسلم منصبه في عام 2011 إيماناً منه بأن عملية التنمية لا يمكن أن تكون أحادية المصدر بل أن شروط التنمية المستدامة هي الشراكة المجتمعية.

وأضافت: المطلع على المشهد الثقافي يستطيع ان يجزم بأن كل محاور الخطة قد تحققت وكانت على مستوى الطموح الوطني وأحد أكبر أدلتها ظهور الكثير من المؤسسات الخاصة أو المشتركة التى باتت تساهم في صناعة المشهد الثقافي.

وأكدت رئيس لوياك أن اليوحة لم يعمل من وازع ضميره كقيادي حكومي فحسب بل عمل من منطلق مجموعة من القيم والمباديء الإنسانية التى قلّما تتوافر في شخص واحد. ولو أردت أن أسرد انجازات اليوحه هنا لاحتجت الى أيام وليس دقائق لكن سأكتفي بكلمة شكراً أوجهها للحكومة الفرنسية التي قلدته وساماً استحقه بجدارة.

ثم قدمت السقاف درعاً تذكارية بحضور د.سعد البراك عضو مجلس امناء لوياك وعضوات مجلس الادارة العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس ادارة لوياك السيدة فادية المرزوق، واعضاء مجلس عبير العيسى وفتوح الدلالي ومنى الكالوتي ونادية المرزوق ولارا دردريان بالاضافة إلى يوسف البعيجان، وسلمان رشود، ومنى زعيتر من مجلس الشباب في لوياك.

تخلل الحفل فقرات من الموشحات الاندلسية والاناشيد.

واستمع الحضور الى انجازات لوياك في اليمن ومشروع قافلة الفن للاجئين في لبنان وعرضت افلام قصيرة عن انجازات لوياك الانسانية. وعلى هامش التكريم قال اليوحة ل «النهار»: الحمد لله أنا راض عما حققته خلال تولي مسؤولية الأمانة العامة في المجلس.

وهناك إنجازات كثيرة تتعلق بدور المجلس في تقديم الإبداع الإنساني وتطوير الإمكانيات وخلق قاعدة جماهيرية للأنشطة الفنية والثقافية. والحمد لله خلال ثماني سنوات خلقنا حراكًا ثقافيا والدليل أن شركات الإنتاج في المجال الثقافي زادت بشكل مطرد، فلدينا أكثر من مائة فرقة موسيقية لشباب كويتي وفي مجال الإنتاج المسرحي..

تم تأسيس أربعة وثمانين شركة إنتاج مسرحية، كما ظهرت أعداد كبيرة من دور النشر الكويتية مثل بلاتينيوم، الفراشة، تكوين، نوفا، صوفيا.. وما أحدثته من حراك في سوق النشر والثقافة على مستوى الكويت والخليج.

ومن بين حوالي خمسمئة نشاط ثقافي وفني في العالم كنا نقدم ما يزيد عن مائة ندوة فكرية وكان طموحي الوصول إلى ألف نشاط سنوي. وهذا يعني أننا حققنا نتائج طيبة على مستوى العمل الثقافي بمساعدة الكوادر والطاقات الشبابية من الزملاء في المجلس الوطني. والحمد لله ردود الفعل إيجابية على مستوى الشارع الكويتي.

وعن حياته ما بعد ترك المنصب قال: الحمد لله أنا أديت ما علي، وأترك للجمهور والمثقفين تقييم ما قدمته.

وهذه المرحلة فرصة للتفكير والاستجمام والتفكير بهدوء، وهي فرصة أيضًا لأخذ قسط من الراحة والتفرغ أكثر للأولاد والأحفاد وللعلاقات الإنسانية.

