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فخامة رمضانية في غبقة شامية بفندق ومنتجع شاطئ النخيل


عاشت الأسرة الأعلامية أجواءً عبقة بروح التراث الشامي الأصيل بكل تفاصيلها الجميلة في الغبقة الرمضانية التي أقامها فندق ومنتجع شاطئء النخيل، بدعوة من المدير العام السيد ربيع الأطرش، حيث كان في استقبالهم مع طاقم الإدارة، وقد لبى الدعوة جمع كبير من الصحفين والمصورين والمدونين في منصات التواصل الاجتماعي، وغيرهم من العاملين في الوسط الإعلامي. وبهذة المناسبة رحب المدير العام ربيع الأطرش وفريق العمل في الفندق بالضيوف، وتمنوا لهم قضاء وقت ممتع في الأجواء الرمضانية التي أعدها الفندق.
وقد أشاد الأطرش بالعلاقات المميزة بين الأسرة الإعلامية وإدارة فندق ومنتجع شاطئ النخيل التي بنيت على مدى سنوات طويلة، كانوا فيها أكبر داعم لمختلف الفعاليات والأنشطة التي يقوم بها الفندق. وقد دعاهم للاستمتاع بالحفل بعيداً عن ضغوط العمل في الأجواء الشامية المميزة. ومن جانبهم أبدى الحضورإعجابهم بخيمة ليالي النخيل الشامية وإطلالتها الفريدة على الخليج العربي، حيث وصفوها كأقوى وأفخم تجربة رمضانية يعيشونها، حيث فاقت كل التوقعات بفضل سحر المكان وتفاصيل الديكور الرمضاني الشامي الرائع.


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