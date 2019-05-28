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يحرص فندق الميلينيوم في كل عام أن يواكب أجواء شهر رمضان الفضيل، حيث دعت إدارة الفندق ممثلي وسائل الإعلام وألمع نجمات ونجوم وسائل التواصل الاجتماعي للاستمتاع بوقتهم في الأجواء الرمضانية المميزة والفاخرة بفندق الميلينيوم. وقد كان في استقبالهم مدير عام الفندق أحمد الصيرفي ومدير إدارة المبيعات والتسويق فياض عماد وفريق العمل في إدارة الفندق، بقاعة الـ VIP المميزة بالدور السابع عشر والتي تتسم بتصاميمها الفريدة والفاخرة، ومن هناك انطلق الضيوف بجولة على الأجنحة الملكية وغرف الفندق المميزة وقاعاته الفخمة، والتي أثارت إعجاب وثناء الحضور.

