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جريا على عادتها السنوية اختتمت مجموعة المرأة الدولية موسمها الثقافي والاجتماعي واقامت غبقتها السنوية في فندق كراون بلازا، قاعة الجوهرة في يوم 19 مايو 2019 ، وبحضورالشيخ فيصل المالك الصباح، محافظ الفروانية وزوجات السفراء المعتمدين لدى دولة الكويت والعضوات وسيدات من المجتمع الكويتي والدولي. بدأت الامسية بكلمة ترحيبية من رئيسة المجموعة كليتشي غوبلر حيث استهلت كلمتها بتهنئة الحضور بمناسبة الشهر الفضيل، وأضافت ان شهر رمضان له منزلة خاصة عند الدول الاسلامية وهو تقليد رمضاني عتيق يمثل صورة العلاقات الاجتماعية الكريمة وعاداته الأصيلة وتقاليده الراسخة التي تجسد قيم المحبة فى هذا الشهر الفضيل، وتقدمت بالشكر للشيخة أنوار الصباح ، الرئيسة الفخرية للمجموعة لرعايتها ودعمها المتواصل ومن ثم اعلنت الرئيسة بأن حرم السفير الهولندي أنيتا دي فوغل ستتسلم مهام رئاسة المجموعة للموسم القادم 2019-2020.

وبهذه المناسبة استضافت المجموعة د. رشا الصباح، وتفضلت الدكتورة بإلقاء كلمة تطرقت فيها الى انجازات المرأة الكويتية على مدار السنين بتقلد المناصب القيادية، وما حققته من مشاركتها في المحافل االعربية، الخليجية والعالمية، والدور التي تقوم به ومشاركتها الفعالة في العديد من الفعاليات الثقافية، الأعلامية، الأدبية ، العلمية والشعرية في مختلف فعاليات دول العالم.

وكرمت المجموعة السيدة كليتشى غوبلر، بانتهاء مهامها كرئيسة للمجموعة للعام 2018-2019 وقدمت لها هدية رمزية امتنانا وتقديرا لجهودها ولما قدمته من أنشطة وفعاليات خلال توليها منصب الرئاسة. وتخللت الامسية أنشطة متنوعة ثقافية، ومن ضمن الأنشطة كان هناك عرض أزياء للدراعات الرمضانية للمصممة رقية الزيد، اضافة الى عرض فيلم مرئي يستعرض فيه عادات وتقاليد الشهر الفضيل في أنحاء العالم الاسلامي، كما سادت الألفة بين الحضور وتبادل التهاني والاحاديث الودية. وفي هذه المناسبة التراثية واللفتة التي تعكس الأجواء التراثية الرمضانية الجميلة تم توزيع هدايا القرقيعان على الجميع.

