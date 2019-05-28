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استضاف فندق سيمفوني ستايل الكويت، أحد فنادق مجموعة راديسون كوليكشن، غبقة خاصة شهدت حضور العديد من السفراء والدبلوماسيين وممثلي كبرى الشركات وأهم شركاء المجموعة والجهات الإعلامية ووكالات الإعلان , وذلك كما اعتادت الوجهة الاستثنائية على القيام به كل عام احتفاءً بحلول الشهر الكريم.

وقد بدأت الفعالية مع كلمة ترحيبية مميزة ألقاها الطاقم الإداري للفندق، وكلمة مؤثرة أخرى ألقاها السيد بيتر شولر، مدير عام سيمفوني ستايل الكويت. حيث أشار شولر:»لا يقتصر الطريق إلى النجاح على العمل الجماعي الجاد فحسب، وإنما على الدعم المستمر والمهم الذي يقدّمه شركاؤنا، والذين نغتنم فرصة لقائنا بهم اليوم لنعبّر لهم عن جزيل شكرنا على دعمهم المتواصل».

واستمرّت الأمسية مع كلمة ألقاها السيد ماجد حنّا، مدير إدارة المبيعات والتسويق، الذي رحّب بدوره بالضيوف وأعرب عن امتنانه وتقديره للرعاة والشركاء، داعياً جميع الحاضرين إلى المشاركة في أنشطة تفاعلية وبرامج ترفيهية.

