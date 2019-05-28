دوليه

أحرز نادي الزمالك المصري لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة في تاريخه إثر فوزه بركلات الترجيح 5-3 على نهضة بركان المغربي أول من أمس الأحد على ستاد برج العرب قرب الإسكندرية، بعد أن تعادل الفريقان 1-1 في النتيجة الإجمالية (ذهابا وإيابا).

وهذا أول لقب قاري يحققه الزمالك منذ فوزه بلقبه الخامس والأخير في دوري أبطال أفريقيا عام 2002.

وسجل محمود علاء هدف الفوز في هذه المباراة من ركلة جزاء (55). وكان نهضة بركان قد فاز ذهابا 1-0، فاحتكم الفريقان لركلات الترجيح دون المرور بوقت أضافي حسب قوانين المسابقة.

وأمام أكثر من 65 ألف متفرج، بدأ نهضة بركان اللقاء بهجوم ضاغط، وفوت حمدي لعشير الفرصة الأولى عندما أطاح بكرة وصلته عرضية من الجهة اليمنى وفشل محمود علاء في إبعادها (6).

وبخطأ دفاعي مماثل ارتكبه إسماعيل المقدم، كاد فريق منير الجعواني يدفع الثمن عندما انفرد لاعب الزمالك يوسف إبراهيم أوباما بالحارس عبدالعلي المحمدي، لكنه قلد لعشير وأرسل الكرة فوق العارضة.

واخترق التوغولي لابا كودجو، صاحب هدف الفوز في الذهاب وهداف البطولة (8 أهداف)، دفاعات الزمالك مرتين متتاليتين وسدد في الأولى فمرت فوق العارضة (19)، وأعاد الكرة في الثانية إلى بكر الهلالي فتباطأ ليقطعها الدفاع (21).

وفي الشوط الثاني، منح الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما بالعودة إلى تقنية المساعدة بالفيديو (في إيه آر)، ركلة جزاء للزمالك انبرى لها بقوة محمود علاء ووضعها على يمين الحارس المحمدي الذي ارتمى في الجهة المعاكسة (55).

وقام الضيوف بردات فعل لم تخل من خطورة تقطع معظمها داخل أو على حدود المنطقة، وأهدر أحمد السيد زيزو فرصة ثمينة للزمالك بعد ثوان من نزوله بديلا (72)، ورفع عبد الله جمعة كرة أمام المرمى طار لها محمود عبد المنعم كهربا أبعدها الحارس المغربي إلى ركنية (75). واعتمد رجال المدرب السويسري كريستيان غروس على المرتدات في الدقائق الأخيرة وشكلوا خطورة على مرمى خصومهم، وانحرفت كرة أحمد السيد قليلا عن القائم الأيمن (80)، وبرع عبد العلي المحمدي في إبعاد كرة مقوسة وسريعة للاعب الزمالك المغربي حميد أحداد (82)، وحصل مدافع نهضة بركان على بطاقة حمراء لضربه كهربا على فمه بعد احتكاك بينهما بعد تدخل التقنية مرة جديدة (90).

وخلال تنفيذ ركلات الترجيح، لجأ الحكم الإثيوبي إلى تقنية المساعدة بالفيديو مرة ثالثة وطلب إعادة الركلة الثانية التي نفذها لاعب نهضة بركان المقدم وتصدى لها جنش معتبرا أن الأخير تحرك قبل التنفيذ.

ونجح لاعبو الزمالك الذين بدؤوا التنفيذ في محاولاتهم الخمس، بينما أضاع لعشير الركلة الأولى للفريق المغربي ليخسر فريقه 3-5 في محاولته القارية الأولى.

