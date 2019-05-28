دوليه

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نادي الزمالك بعد فوزه بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي. وأشاد السيسي بالأداء المتميز والروح العالية التي تمتع بها جميع أفراد الفريق الأبيض بما يعكس قوة العزيمة والإصرار التي يتحلى بها شباب وأبناء الشعب المصري. كما وجه الرئيس التحية للجماهير التي ساندت الفريق حتى تحقيق هذا الفوز. وأصدرت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة م. هشام حطب بيانا لتهنئة الزمالك.وعقب انتهاء المباراة النهائية احتشدت جماهير الزمالك حول النادي للاحتفال باللقب الثمين وأطلقت الألعاب النارية وظلت الاحتفالات الصاخبة حتى الصباح. وانهالت التهاني على الزمالك بعد الفوز باللقب سواء من النجوم القدامى أو الأندية والشخصيات الرياضية.