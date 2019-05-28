دوليه

فاجأ رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور الجميع عقب التتويج بكأس الكونفدرالية الأفريقية بالإعلان عن نهاية مشوار السويسري كريستيان غروس مدرب الفريق مع الأبيض. وقال إنه طالب اللاعبين بين شوطي مباراة فريقه ونهضة بركان بعدم التركيز مع المدير الفني. وأضاف: «قصة غروس مع الزمالك انتهت وتواجدت في غرف خلع الملابس بين شوطي المباراة وتحدثت مع اللاعبين لاستعادة الثقة في أنفسهم». جدير بالذكر أن غروس تولى القيادة الفنية لفريق الزمالك مطلع الموسم الحالي حيث من المقرر أن ينتهي عقده بنهاية مايو الحالي. ونفى مرتضى أن يكون قد تقدم باعتذار لرئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أحمد أحمد من أجل حضور المباراة النهائية. وأكد أن فريق الكرة سينافس على لقبي الدوري والكأس خلال هذا الموسم.

