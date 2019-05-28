دوليه

ودع المدرب ماسيميليانو أليغري فريقه يوفنتوس بالخسارة أمام مضيفه سمبدوريا 0-2 في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإيطالي أول من أمس، فيما نجح اتلانتا وإنتر في مرافقته ووصيفه نابولي الى دوري أبطال أوروبا وذهب ميلان إلى الدوري الأوروبي.

واستلم أليغري منصبه قبل خمس سنوات، ويملك سجلا حافلا مع فريق «السيدة العجوز» اذ قاده الى اللقب المحلي خمس مرات، والى التتويج بكأس ايطاليا أربع مرات والكأس السوبر الاوروبية مرتين، كما بلغ نهائي دوري ابطال اوروبا مرتين وخسرهما امام الغريمين الإسبانيين برشلونة (2015) وريال مدريد (2017).

لكن أليغري تعرض لانتقادات كثيرة بعد خروج يوفنتوس الباحث عن لقب ثالث في دوري أبطال أوروبا وأول منذ 1996، من ربع نهائي المسابقة هذا الموسم على يد أياكس أمستردام الهولندي على الرغم من تعزيز صفوفه بضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد الإسباني مقابل نحو 100 مليون يورو. كما خرج من الدور ربع النهائي لكأس ايطاليا على يد اتالانتا.

وخاض يوفنتوس المباراة في غياب رونالدو وبعض اللاعبين الاساسيين لعدم أهمية المباراة بالنسبة اليه بعد ان توج باللقب المحلي للمرة الثامنة تواليا الشهر الماضي. وظن مهاجم يوفنتوس موزيس كين أنه افتتح التسجيل لفريقه، لكن الحكم لجأ الى تقنية المساعدة بالفيديو «في أيه أر» قبل ان يلغيه بسبب تسلل صاحب الهدف (73).

وحسم سمبدوريا النتيجة في الدقائق الست الأخيرة بهدفين سجلهما الفرنسي غريغوار ديفريل بعد مراوغة مدافعين داخل المنطقة (84)، وجانلوكا كابراري من ركلة حرة مباشرة اسكنها الزاوية العليا للمرمى (90+1).

وفازت في المرحلة الأخيرة الفرق الأربعة المتنافسة على البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين الى دوري الأبطال فكانتا من نصيب أتالانتا وإنتر ، بينما سيخوض ميلان الخامس وروما السادس مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وحقق اتالانتا انجازا تاريخيا بتشبثه بالمركز الثالث أثر فوزه على ضيفه ساسوولو 3-1، والتأهل إلى المسابقة القارية لأول مرة في تاريخه الذي يمتد لـ 111 عاما.

وتقدم ساسوولو أولا عبر دومينيكو بيراردي (19)، ثم استقبلت شباكه ثلاثة أهداف سجلها الكولومبي دوفان زاباتا (35)، الأرجنتيني اليخاندرو داريو «بابو» غوميز (53) والكرواتي ماريو باساليتش (65).

وأصبح رصيد أتالانتا 69 نقطة، وبقي متقدما بفارق الأهداف على أنتر الذي هزم ضيفه أمبولي 2-1 وأنزله الى الدرجة الثانية برفقة فروزينوني وكييفو، فيما نجا جنوى بنفس الرصيد (38 نقطة لكل منهما) إثر تعادله سلبا مع مضيفه فيورنتينا. وسجل السنغالي كيتا بالديه (51) والبلجيكي راديا ناينغولان (81) هدفي إنتر الذي أضاع له الأرجنتيني ماورو إيكاردي ركلة جزاء (81)، والعاجي حامد جونيور تراوريه (76) هدف إمبولي.

وبقي ميلان خامسا بفوزه على مضيفه سبال بثلاثة أهداف للتركي هاكان جالهانأوغلو (18) والعاجي فرانك كيسييه (23 و53 من ركلة جزاء)، مقابل هدفين لفرانشيسكو فيكاري (28) والدولي الجزائري محمد فارس (53).

وفاز روما على ضيفه بارما بهدفين للورنتسو بيليغريني (35) ودييغو بيروتي (89) مقابل هدف للعاجي جيرفينيو (86).

وحقق تورينو فوزا شرفيا على لاتسيو 3-1 رافعا رصيده الى 63 نقطة في المركز السابع، مقابل 59 نقطة للاتسيو في المركز الثامن، لكنه سيشارك في مسابقة الدوري الأوروبي لفوزه بكأس ايطاليا على حساب اتالانتا 2-0 في النهائي. وتقدم تورينو بهدفين للإسباني ياغو فالكي (51) والصربي ساشا لوكيتش (53) قبل أن يرد تشيرو إيموبيلي بهدف لفريق العاصمة الإيطالية، لكن الكلمة الأخيرة كانت لتورينو الذي حسم لورنتسو دي سيلفستري النتيجة نهائيا في صالحه (80). وخسر كالياري أمام اودينيزي بهدف لأندريا بافوليتي (17) مقابل هدفين للإيسلندي إميل هالفريدسون (59) والفرنسي-الإيطالي سيباستيان دي مايو (69).

