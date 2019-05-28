دوليه

نفى نادي يوفنتوس صحة التقارير عن نيته التعاقد مع الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي، لخلافة ماسيميليانو أليغري الذي سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم بعدما قاده الى لقبه الثامن تواليا في الدوري المحلي.

وقال المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيتشي لشبكة «دازن» أول من أمس الأحد على هامش مباراة فريقه ضد سمبدوريا في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإيطالي، «إنه عالم غريب، لم نجر أي اتصال بتاتا مع غوارديولا ولم نفكر بالموضوع لا سيما وأنه مرتبط بعقد» مع فريقه الحالي.

ويتولى غوارديولا الإشراف على سيتي منذ صيف 2016، وقاده هذا الموسم الى تحقيق ثلاثية تاريخية في إنكلترا، من خلال الاحتفاظ بلقب الدوري الممتاز، والفوز بكأس إنكلترا وكأس الرابطة. ويبحث يوفنتوس الذي توج بطلا للموسم الثامن تواليا، عن مدرب للموسم المقبل بعد الاعلان أن أليغري سيرحل بنهاية 2018-2019، في ظل تقارير عن خلافات بينه وبين أعضاء في الإدارة حول خططه المستقبلية. وفشل أليغري هذا الموسم في قيادة الفريق الى إحراز لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائنه منذ 1996، على رغم انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو الصيف الماضي قادما من ريال مدريد الإسباني. وأكد بارتيتشي بأن ناديه سينتظر حتى نهاية الموسم ليعلن هوية المدرب الذي سيخلف أليغري، علما بأن تقارير صحافية أشارت في اليومين الماضيين الى أن نادي مدينة تورينو أبرم اتفاقا مع الإيطالي ماوريتسيو ساري مدرب تشلسي الإنكليزي حاليا، للاشراف عليه في الموسم المقبل. كما تداولت التقارير باسم سيموني إنزاغي مدرب لاتسيو حاليا. وقال بارتيتشي: «نريد بناء أفضل فريق ممكن وسنتصرف بحسب توصيات المدرب الجديد. سننتظر حتى نهاية الموسم. ثمة منافسات لا تزال قائمة ويتعين علينا بالتالي التزام الصمت احتراما للآخرين».

