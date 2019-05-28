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تحتضن دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم اليوم الثلاثاء تحدي الأبطال الرابع بين أسطورة البرتغال لويس فيغو، والكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الاسباني،وافضل لاعب في العالم 2018.

وتختتم الدورة سلسلة المباريات الاستعراضية بلقاء نخبة يجمع بين نجمين كبيرين توج كل منهما بالكرة الذهبية، فيغو في 2000، ومودريتش في 2018.

ويتواجه فيغو ومودريتش وجها لوجه في اخر مباريات تحدي الأبطال، التي شهدت مشاركة نخبة من نجوم العالم والعرب في النسخة الحالية، أمثال الإيطالي فرانشيسكو توتي والنيجيري اوكوتشا والبرازيلي كافو ومواطنه اسطورة كرة الصالات فالكاو ونجوم العرب المصري حازم امام ومواطنه وائل جمعة والليبي طارق التايب.

من جانب آخر، أقامت اللجنة المنظمة احتفالية خاصة تحت عنوان «صباح الفخر» في رسالة حب ووفاء لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد، بمشاركة نجوم العصر الذهبي جاسم يعقوب وسعد الحوطي وعبدالعزيز العنبري وبتفاعل جماهيري لافت.

وأبدى الحوطي سعادته بالتواجد في ديوانية الروضان في حلقة خصصت للحديث عن صاحب السمو راعي الدورة وعن دوره واهتمامه بالرياضة والرياضيين الى جانب عمله الانساني الكبير وحكمته بالداخل والخارج.

وتوجه الحوطي بالشكر الى اللجنة المنظمة لاتاحة الفرصة للحديث عن سموه ودوره الكبير في رفع الايقاف عن الرياضة الكويتية مرتين، الى جانب دوره الانساني الذي استحق عليه لقب أمير الانسانية.

وأعرب عن امنياته لصاحب السمو بوافر الصحة والعافية لتبقى راية الكويت عالية خفاقه في ظل قيادته الحكيمة.

من ناحيته، ثمن عبدالعزيز العنبري الدعوة الكريمة للمشاركة بديوانية الروضان للحديث عن قائد العمل الانساني، سمو أمير البلاد، والعمل الكبير الذي يقوم فيه في كافة المجالات.

وأضاف ان الحديث عن سموه يجعلها بلا شك حلقة مميزة للغاية وثرية بجوانب عدة من العمل الانساني والسياسي الى جانب الدعم الكبير للحركة الرياضية والرياضيين.

وأضاف ان رعاية سموه لدورة الروضان من 2013 امر يعزز من قيمتها، معربا عن امنياته بطول العمر لسموه الذي يمثل الاب والروح لكل كويتي، «وكلنا نفتخر فيه».

وتمنى العنبري التوفيق والمزيد من التقدم لدورة الروضان «لنرى عملا مميزا مع كل نسخة جديدة للدورة التي بلغت عامها ال 40».

وفي اولى مواجهات اليوم الحادي والعشرين، تغلب فريق بي ام دبليو على فريق المرحوم حسين الرمي بثلاثية حملت توقيع المحترف البرازيلي سيترينغاري وعبدالرحمن الطويل.

وفي المواجهة الأخرى تخطى بنك بوبيان عقبة شاري كار بهدفي سلطان الماجد وأنجلو.ويلتقي اليوم، مجموعة الخليج للكابلات مع عبدالعزيز الخالدي، ونادي شقير مع عادل الغانم للسيارات.

وفي مسابقة البراعم، اكمل فريقا المرحوم ضاري العثمان وعلي فلاح عقد دور الثمانية لمنافسات النسخة التاسعة بعد تغلب العثمان على نادي الشباب بهدفين من دون رد حملا توقيع طلال المطيري ويوسف المطيري فيما حقق فلاح الفوز على حساب اتوم سبورتنك بركلات الترجيح باربعة اهداف مقابل ثلاثة عقب انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل السلبي.

وضرب بذلك فريق المرحوم ضاري العثمان موعدا مع اكاديمية سترايكرز ضمن مواجهات اليوم عن المجموعة الثالثة فيما يلعب ضمن المجموعة الرابعة أكاديمية النادي الأهلي مع فريق علي فلاح.

من الدورة

شارك الحكمان البحرينيان حسين البحار وأسامة إدريس في إدارة مباريات الدورة بداية من منافسات اليوم الحادي والعشرين.

نال يوسف خليفة من فريق بنك بوبيان جائزة أفضل لاعب المقدمة من شركة «زين» ضمن منافسات اليوم الحادي والعشرين.

