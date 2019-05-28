محلية

شارك بنك الكويت الدولي «KIB» أخيراً في دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة قدم الصالات المغلقة للعام 2019، وذلك من خلال تشكيله فريقاً يضم نخبة من لاعبي كرة القدم المحترفين الذين أظهروا روح اللعب الجماعي والمنافسة الشريفة للحصول على اللقب. ولقد حقق فريق البنك نتائج مميزة في مبارياته الأخيرة، حيث فاز على نظيره فريق المضمار بتسجيل هدفين مقابل هدف، بالإضافة إلى فوزه على فريق البراق بأربعة أهداف مقابل هدف.

يذكر أن فريق «KIB» لكرة القدم تمكن من إظهار روحه الرياضية ومهاراته في اللعب، حيث حقق نتائج مميزة في إحدى الفعاليات الرياضية الأكثر شعبية في البلاد، وذلك بفضل الاستعدادات الطويلة والدورات التدريبية التي سبقت البطولة، مما ممكنه من تقديم أفضل أداء له على أرض الملعب في كل مباراة.

وبهذه المناسبة، صرح مدير أول وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا: «نحن فخورون جداً بفريقنا والتزامهم بالتدريبات والروح الرياضية وروح الفريق الواحد التي أظهروها خلال البطولة. فلطالما كانت الرياضة من المكونات الرئيسية لبرنامج المسؤولية الاجتماعية الخاص بنا، حيث أننا نشجع وندعم جميع أفراد المجتمع حتى يتمكنوا من التألق في المسابقات الرياضية المحلية والدولية. ومن هذا المنطلق، قمنا بإدراج مجموعة من الأنشطة والفعاليات الرياضية في برنامجنا الرمضاني لهذا العام، مما يعزز مفهوم ممارسة الرياضة بين مختلف شرائح المجتمع الكويتي».

كما تمكن فريق «KIB» لكرة القدم من تحقيق إنجازات كبيرة على مر السنين، وذلك نتيجة لتركيزه على العمل الجماعي والروح الرياضية والمنافسة الشريفة. علماً أن البنك يحرص دائماً على دعم الفعاليات والأنشطة الرياضية التي تشجع الرياضية محلياً وترعى الرياضيين الكويتيين الموهوبين خلال شهر رمضان المبارك وذلك تحت إطار برنامجه الرمضاني الشامل.

