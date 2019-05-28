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صعد فريق الجوازات الى ربع نهائي دورة المرحوم شملان الحساوي الـ24 الرمضانية لكرة القدم بعد فوزه على فريق الشمالي بركلات الترجيح 5 -4 اثر انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل السلبي. كما تغلب فريق الجالية السورية على العنيد 4 0 في لقاء شهد سيطرة تامة للفريق الفائز، فيما تفوق فريق المرحوم عبد اللطيف الفضالة بقيادة صالح حيدر على فريق نواف العتيبي 3 0. وأعرب راعي الدورة ياسين الحساوي عن سعادته للإقبال الجماهيري الذي تشهده البطولة وكذلك النجاح الذي يتحقق في هذه الدورة كل عام،مشيرا الى اشتداد المنافسة بين الفرق من اجل الفوز باللقب.

وعقب انتهاء المنافسات وزعت اللجنة المنظمة برئاسة عبد اللطيف الحساوي الجوائز على الحضور من خلال السحوبات، فيما اكد الحساوي زيادة عدد الجوائز في المباريات المقبلة.

وفي المسابقة التي أقامها عمر الحساوي من منتصف الملعب لاصابة القائم بالكرة وشارك فيها عدد كبير من الجمهور لم ينجح احد في الفوز بالجائزة.

