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«سيناريو واضح ومحزن .. للكرة الكويتية؟» هذا كان عنوان مقالتي ليوم الخميس الماضي تاريخ 16 مايو 2019 والذي وضحت فيه بأن دوري الدمج قادم لا محالة؟ وذلك من خلال تخطيط وتمثيلية ستوزع سيناريوهاتها على بعض الأندية الرياضية في الدرجة الأولى وبدعم من بعض أندية الدوري الممتاز ... فنشر خبر هذه الرغبة من نادي برقان قبل يومين وأن هناك أندية قد وقعت فعلا لطلب تغير نظام الدوري وذلك بجعله دمجاً في البداية ومن ثم تتحول الى درجتين (أي فكر هذا الذي يخطط للكرة الكويتية بجعل هذا النظام هو الطريقة المثلى لتطوير الكرة؟) تفكير ضعيف ينم لي عن ضعف قدرات من يخطط للكرة الكويتية في الأندية أو الاتحاد والتي يقصد منها إنهاء الكرة الكويتية للأبد!

ليعلم من سيوقع على هذا الطلب أن ما حدث بالموسم السابق كان مهزلة من حيث نظام البطولة وتوزيع الأندية بطريقة متفاوتة لا تنم عن وعي كروي كاف لمجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم. نعم الجمعية العمومية لأي اتحاد هي السلطة العليا في اتخاذ القرار ولكن إذا كانت الجمعية العمومية ستتدخل في كل موضوع فني بهذه الطريقة اذا فلماذا رشحتم أعضاء من أنديتكم لادارة الاتحاد والمفروض أنهم (كمجلس ادارة اتحاد) هو من يخطط لتطوير الكرة وطريقة تنظيم بطولاتها وبعد أربع سنوات تعالوا إن كنتم جادين في عملية تطوير الرياضة لتحاسبوهم على ما قدموه للكرة الكويتية من غير مجاملة انتخابية .

إن ما تم اقتراحه ليس به أي فنيات تناسب البطولة إلا ان تزيدوا من عدد مبارياتكم بدلا من دوري يتكون من خمسة أندية فقط؟ فالسبب واضح بأن هذا الاتحاد لا يستحق أن يكون من يخطط للكرة الكويتية عندما فكر بهذه الطريقة للبطولتين فإخفاقاته كثيرة ولم يحاسبه أحد وهو الآن ناقص في عضوية مجلس إدارته بعد استقالة مرشح نادي الكويت وكرسيه خال ممنوع الجلوس عليه؟ اللهم اغش عيونهم وآذانهم وأبصارهم في هذه الأيام الفضيلة عن أي مقترح سيدمر الكرة الكويتية أكثر من ما هي مدمرة الآن؟ فكل ما أتذكره هو تصريح رئيس الاتحاد في أحد اللقاءات الإعلامية بأن دوري الدمج انتهى للأبد؟ «نفسي أصدقك يابو تركي»... والله من وراء القصد.

