وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر دسمان مساء أول من أمس نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد ووكيل الحرس الوطني الفريق ركن مهندس هاشم الرفاعي وكبار القادة في الحرس الوطني حيث أقام سموه مأدبة افطار على شرفهم.

كما استقبل سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد بقصر دسمان مساء أمس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ومدير عام الإدارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد وكبار القادة في الإدارة العامة للاطفاء حيث أقام سموه مأدبة إفطار على شرفهم.

حضر اللقاء نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد.

وكان صاحب السمو استقبل بقصر بيان صباح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني حيث سلم سموه رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة تضمنت دعوة سموه لحضور القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمزمع عقدها بمدينة مكة المكرمة في الثلاثين من شهر مايو الحالي.

