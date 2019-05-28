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سعاد عبدالله لـ«النهار»: أنا بألف خير


أكدت النجمة القديرة سعاد عبدالله انها تشرفت بلقاء سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد خلال زيارتها لأحد الشخصيات حيث كان يتواجد سموه الذي بادرها بالسؤال والاطمئنان على حالتها الصحية.
وقالت الفنانة سعاد عبدالله في تصريح خاص لـ«النهار».
خلال مشاركتى في الايام الاولى من شهر رمضان المبارك باللقاء الخيري لمجموعة لوياك تعثرت قدمى وتعرضت للالتواء مما استدعى نقلي الى احد المستشفيات وتم تجبيس قدمى وذلك في اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك. وبعد اسبوع تقريبا تم ازالة الجبس ووضع الضاغط الحديدى الخاص بالقدم. وانا بالف خير والحمد لله.
وتابعت
ان سؤال سمو الامير الشيخ صباح الاحمد يمثل عمق العلاقة التى تجمع سموه وابناء شعبه والذين يدينون له بالولاء والمحبة حفظه الله وحفظ الكويت وشعبها.


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