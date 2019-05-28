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شحن هاتفك في المطارات يعرضه لخطر شديد


قد ترغب في التفكير مرتين قبل استخدام واحدة من محطات شحن الهواتف الذكية السهلة الاستخدام الشائعة في المطارات.
ويحذر الخبراء الأمنيون بشدة من أن استخدام منافذ «USB» العامة، قد تعرض أصحاب الهواتف الذكية لما يطلق عليه «Juice Jacking»، وهو عندما يقوم «الهاكرز» بتعديل منافذ «USB» سرا من أجل تثبيت البرامج الضارة على الهاتف أو سرقة البيانات الشخصية، بحسب مجلة «فوربس» الأميركية.
وتشمل هذه البيانات، بما في ذلك النصوص ورسائل البريد الإلكتروني، والصور، وجهات الاتصال الخاصة بك.
ويقول كاليب بارلو، نائب رئيس «إكس- فورس ثريت إنتليجنس» في «آي بي إم سيكيوريتي» إن الوصول إلى منفذ «USB» عام يشبه إلى حد بعيد العثور على فرشاة أسنان على جانب الطريق ووضعها في فمك.


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