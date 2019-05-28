خديجة سالم الصالح التواجر 89 عاما، شيعت، الرجال: ضاحية عبدالله السالم، ق 2، شارع حمود النصف، م 30، ت: 99859000، النساء: اليرموك، ق 3، ش 2، ج 6، م8، ت: 25319161.

عبدالحميد محمد احمد بودريد 61 عاما، شيع، الرجال: الاندلس، ق 12، ش 3، م 25، ت: 50501204، النساء: الاندلس، ق 3، ش 4، م 37.

متروك بجاد خالد المطيري 70 عاما، شيع، الرجال: صباح السالم، ق 5، ش 1، ج 14، م 25، ت: 60906096، النساء: جابر العلي، ق 5، ش 46، م 59.

طحيشل مضحي جدوع الخشاب 88 عاما، شيع، الرجال: الرابية، ق 4، ش 4، م 51، ت: 65188814، النساء: الرابية، ق 4، ش 5، م 51، ت: 69666907.

فاطمة أحمد السعد، أرملة عبدالرحمن عبدالله السعد المنيفي 87 عاما، شيعت، الرجال: ديوان المنيفي، الخالدية، ق 4، ش 49، م 3، ت: 97885070، النساء: الروضة، ق 2، ش 23، م 47، ت: 22525571.

إنا لله وإنا إليه راجعون