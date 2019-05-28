أول النهار

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي امس في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قائلا: أحيط مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بتشكيل الوفد الرسمي المرافق لصاحب السمو الأمير في زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية «مكة المكرمة» وذلك لحضور مؤتمر الـــدورة الرابعــة عشرة «14» للقمة الإسلامية بتاريـخ 31/5/2019م، والذي يضم كلاً من : الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير المالية د. نايف الحجرف، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، بالإضافة إلى كبار المسئولين في الديوان الأميري ووزارة الخارجية، وقد أكد المجلس على أهمية هذا المؤتمر وما يتيحه من فرص لتبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا التي تهم الأمة الإسلامية. ثم أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك المجلس علماً بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد اخيرا رئيس الوزراء في جمهورية العراق عادل عبدالمهدي والوفد المرافق له، والتي تم خلالها استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات، وبحث آخر المستجدات في المنطقة والسبل الكفيلة لمواجهة التحديات بالإضافة إلى مناقشة مجمل القضايا محل الاهتمام المشترك.

وفي هذا الصدد فقد استمع المجلس أيضاً إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد تناول تفاصيل الجوانب المتعلقة بالاتفاقيات القائمة وسبل تنفيذها وتحقيق غاياتها المنشودة في دعم المصالح المشتركة بين البلدين.

ومن جانب آخر، تدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير الخامس للجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (836/2018) بشأن إعداد وتهيئة البيئة التشريعية والتنفيذية اللازمة لإعادة هيكلة التمويل العقاري وذلك عن الفترة المنتهية في 15/12/2018.

كما تدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة بشأن تطوير وتحديث البنية التحتية للقطعتين «3، 4» بمنطقة خيطان الجنوبي من ناحية التصميم والتنفيذ. كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وفي هذا الصدد هنأ مجلس الوزراء الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا بمناسبة إعادة انتخابه رئيس لجمهورية إندونيسيا لولاية رئاسية ثانية، متمنياً له كل التوفيق والسداد وإلى الشعب الإندونيسي الصديق المزيد من التطور والازدهار.

كما هنأ مجلس الوزراء رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي بمناسبة فوزه بولاية ثانية، متمنياً له كل التوفيق والسداد وإلى الشعب الهندي الصديق المزيد من التطور والازدهار. كما أدان المجلس التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في كل من مسجد في العاصمة الأفغانية (كابل)، وكذلك على مسجد في مدينة كويتا في باكستان اخيرا واللذين أسفرا عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين، مجدداً موقف الكويت الثابت من رفض جميع أعمال العنف والإرهاب البغيض بجميع أشكالها وصوره مهما كانت الدوافع، سائلاً المولى القدير أن يرحم الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

