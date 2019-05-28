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استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في ديوان عام الوزارة امس نائب وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية د. عباس حسين عراقجي بمناسبة زيارته الرسمية الى الكويت حيث نقل اليه رسالة من وزير الخارجية الايراني د. محمد جواد ظريف. ورحب الخالد بزيارة عراقجي مؤكدا مواصلة المشاورات واللقاءات بين دول الجوار وضرورة الحوار وصولا الى تسوية الازمات.

وأعلن عراقجي ان ايران مستعدة للحوار والتعاطي البناء مع دول المنطقة. واشار خلال اللقاء الى السياسة المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية القائمة على ارساء دعائم الاستقرار والسلام في منطقة الخليج المهمة، وقال ان الامن له مفهوم موحد لايقبل التفكيك ويشمل الحقلين السياسي والاقتصادي معا.

واكد عراقجي ان سياسة الحظر الاميركية عرضت امن المنطقة باسرها للخطر، وعلى دول المنطقة توخي الحذر ازاء هذا التهديد. ولفت الى ان الحوار والتشاور مع دول المنطقة من اسس السياسة الخارجية لايران، وعلى هذا الاساس فان الجمهورية الاسلامية الايرانية مستعدة للدخول في حوار بناء مع هذه الدول من خلال الاليات الاقليمية. من جانب آخر نفى مصدر مسؤول في الخارجية في تصريح صحافي ان تكون طهران عرضت على الكويت توقيع مذكرة تفاهم تقضي بعدم الاعتداء مع جيرانها في الخليج.

وعن مدى اسهام هذه المذكرة في طمأنة دول المنطقة تساءل المصدر عما اذا كانت المذكرة لقرار مجلس الامن رقم 598 الذي يخص انهاء الحرب العراقية - الايرانية وايجاد ترتيبات امنية للمنطقة تحت مظلة الامم المتحدة؟

وتعليقا على تصريحات وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي حول وساطة عمانية والحديث عن ان المفاوضات بين ايران والولايات المتحدة قد بدأت، شدد المصدر على ما صرح به نائب وزير الخارجية خالد الجارالله عن بدء المفاوضات، مشيرا الى وجود مساع دولية لتهدئة الامور واحتواء الازمة وتخفيف التصعيد،من بينها جهود كل من عمان والعراق والاتحاد السويسري، وموضحا ان الكويت تساند اي مبادرة تهدف الى التهدئة واعادة الاطراف المعنية لمائدة الحوار.

من جانب آخر اكد المصدر ان ميناء مبارك يعمل بكامل طاقته وليس له علاقة بالنقاش الدائر بين الكويت والعراق حول النقطة 162 وما بعدها والتي تسمى بالمنطقة الرمادية، لافتا الى انها بعيدة عن الميناء، ووفقا لقانون البحار فهو في المنطقة الكويتية.

واوضح أن ميناء مبارك بكافة أموره الجيوغرافية والاقليمية يقع في النطاق الاقليمي للكويت، ويعمل بكامل طاقته بعيدا عن النقاش الدائر بين البلدين بخصوص المنطقة الرمادية التي تقع بعد النقطة 162 غير الخاضعة للقرار.

وبخصوص ملف ترسيم الحدود وتحديث الخرائط بين الكويت والعراق قال المصدر: لم يتم تحديث الخرائط الى الان بعدما اعلنت الكويت في وقت سابق عن تحملها كافة تكاليف التحديث وعرضها على الامم المتحدة، وذلك بسبب الاوضاع في العراق، مشيرا الى ان ما ورد في المحضر الموقع بين الجانبين اثناء اجتماعات اللجنة الثنائية بين البلدين ينص على ضرورة اجتماع الفنيين والقانونيين في فترة لا تزيد على 3 اشهر من توقيع المحضر لمناقشة الامر وانهائه، مجددا التزام الكويت بتحديث الخرائط الخاصة بترسيم الحدود بين البلدين وفق القرار الأممي 833 وعرضها على الامم المتحدة.

وحول استضافة المنامة المؤتمر الاقتصادي للاستثمار في الأراضي الفلسطينية وهل تمت دعوة الكويت للمشاركة فيه ؟ أشار المصدر الى انه سمع عن هذا المؤتمر من وسائل الاعلام والى الان لم تتبلور صورته النهائية، مشيرا الى انه متى اكتملت الصورة الخاصة بهذا المؤتمر وتبلورت في شكلها النهائي فستتخذ الكويت قرارها سواء بالمشاركة او عدم المشاركة.

وبخصوص الموقف الكويتي الرافض لحضور اي مؤتمرات تخص اسرائيل الا بعد التوصل الى حل نهائي وتسوية شاملة للقضية الفلسطينية والسلام الدائم، لفت المصدر الى ان موقف الكويت تجاه القضية الفلسطينية ثابت ومبني على جميع المراجع الدولية والمبادرة العربية للسلام التي تطمئن الجانبين العربي والاسرائيلي، موضحا ان التعنت الاسرائيلي على مدار 71 عاما يقابله صمت دولي يسهم في تدهور الامور من سيء الى اسوأ.