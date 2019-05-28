الأولى

طوكيو- الوكالات: اعتمد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطاب تهدئة أمس حيال تصاعد التوترات مع إيران التي أكد انه لا يفكر على الاطلاق في ايذائها بل انه ذهب إلى أن الجمهورية الاسلامية تملك فرصة في أن تكون بلداً رائعاً تحت قيادتها الحالية بشرط أن تعود إلى الحوار مع إدارته كما أبدى الرئيس الأميركي تفاؤله إزاء نوايا كوريا الشمالية التي وصف زعيمها بأنه رجل ذكي جداً.... (طالع ص 18).

وقال ترامب في طوكيو نحن لا نسعى إلى تغيير النظام في طهران، أريد فقط أن أوضح ذلك في حين أن الولايات المتحدة تنشر قوات إضافية في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف بعد قمة مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي نحن نسعى إلى زوال الأسلحة النووية. لا أسعى لإيذاء إيران على الإطلاق، مشيراً إلى امكانية التوصل إلى اتفاق.

وقال ترامب أعرف العديد من الأشخاص من إيران إنهم أشخاص رائعون (إيران) لديها فرصة أن تكون بلداً رائعاً مع القيادة نفسها. وكرر الرئيس الأميركي امس انتقاداته لـالاتفاق الإيراني الفظيع لكنه قال إنه منفتح على مفاوضات جديدة وأضاف خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أعتقد أننا سنبرم اتفاقا مع طهران. وقبل ساعات قليلة، قال ترامب أعتقد فعلا أنّ إيران لديها الرغبة في الحوار، وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضاً، وأضاف سنرى ما سيحدث، لكنّني أعرف حقيقة أنّ رئيس الوزراء (آبي) على علاقة وثيقة مع القيادة في إيران لا أحد يُريد رؤية أمور فظيعة تحدث وذكرت وسائل إعلام أن آبي لديه نية زيارة إيران قريبا.

وفي المسألة الحساسة الأخرى من السياسة الخارجية الأميركية، وهي كوريا الشمالية، وصف الرئيس الأميركي الزعيم الكوري الشمالي بأنه رجل ذكي جداً معتبراً أن كيم جون أون يدرك جيداً أن الأسلحة النووية لا يمكن أن تجلب إلا أشياء سيئة وأن بيونغ يانغ تملك إمكانات اقتصادية هائلة عليها أن تطورها.

وفي وقت سابق امس تحدث ترامب عن احترام كبير بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، ملمحاً بذلك إلى القمتين اللتين عقدهما مع كيم في سنغافورة في يونيو 2018 وفي هانوي في فبراير الماضي، رغم أن هذه الأخيرة باءت بالفشل.