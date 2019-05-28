الأولى

استيقظت الكويت فجر امس على فاجعة اودت بحياة ثمانية من شبابها حيث لقوا حتفهم اثر حادث مأساوي مفجع على طريق كبد بعد اصطدام سيارة دفع رباعي بهم جميعا، وهم يحاولون انقاذ قائد سيارة انقلبت به مركبته على الطريق المذكور. وقال مصدر امني ان بلاغا ورد الى غرفة عمليات الداخلية فجر امس يفيد بووقع حادث مروع على طريق كبد، توجه على اثره رجال المرور والاسعاف والاطفاء الى موقع الحادث، حيث تبين وجود 8 جثث ملقاة على جانب الطريق، اضافة الى شخص واحد مصاب.

واضاف المصدر: تم على الفور نقل المصاب بواسطة الاسعاف الجوي الى مستشفى الفروانية، بينما طوق رجال المرور مكان الحادث، واستدعوا مسؤولي الادلة الجنائية والطب الشرعي الذين امروا بنقل الجثث الى الادارة العامة للادلة الجنائية.

ومضى يقول: ان الضحايا هم 7 كويتيين وواحد من فئة البدون، جميعهم في العقد الثاني من اعمارهم، مشيرا الى انهم هرعوا لمساعدة قائد سيارة دفع رباعي انقلبت به على الطريق، وبينما هم مشغولون بمحاولة انقاذه لا يدفعهم الى ذلك سوى المروءة والشهامة اصطدمت بهم سيارة دفع رباعي اخرى فأودت بحياتهم جميعا.

وختم المصدر بقوله ان التحقيقات لاتزال جارية حول ملابسات الحادث.