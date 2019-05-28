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أمير قطر تلقى دعوة من خادم الحرمين لحضور قمتي مكة


الدوحة- الوكالات: أعلنت قطر أنها تلقت دعوة من السعودية لحضور قمتين عربيتين طارئتين في مدينة مكة المكرمة. ودعت السعودية لقمتين طارئتين عربية وخليجية، سوف تعقدان الخميس لمناقشة الهجمات التي استهدفت بطائرات دون طيار منشآت نفطية سعودية، وكذلك الهجمات التي استهدفت أربع سفن، قبالة ساحل الإمارات، في وقت سابق من الشهر الحالي. وقال بيان لوزارة الخارجية القطرية إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لحضور القمتين الطارئتين. وأشار البيان إلى أن خطاب الدعوة سُلم لقطر، عن طريق الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.


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