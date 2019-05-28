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الملك سلمان: يجب وقف خطاب الكراهية والإصغاء لصوت الحكمة


جدة - كونا: أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمس براءة الدين الإسلامي من جميع أشكال التطرف والعنف والإرهاب داعيا الى نشر قيم العدل والتعايش مع المجتمعات الإنسانية كافة.
جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر (قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسنة) وإعلان (وثيقة مكة المكرمة) الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة ويستمر لمدة اربعة ايام. ودعا الملك سلمان، في كلمة ألقاها نيابة عنه أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، إلى إيقاف خطاب العنصرية والكراهية أيا كان مصدره وذريعته مطالبا بضرورة الإصغاء لصوت الحكمة والعقل وتفعيل مفاهيم التسامح والاعتدال مع تعزيز ثقافة التوافق والتصالح والعمل على المشتركات الإسلامية والإنسانية.
وثمن الجهود التي تقوم بها رابطة العالم الإسلامي لأداء واجبها الكبير نحو رسالتها الإسلامية والإنسانية متمنيا أن يكلل هذا المؤتمر بالتوفيق والنجاح وأن يبارك الله جميع المساعي لما فيه صالح الإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء.


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