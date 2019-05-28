الأولى

أكدت وزارة الصحة ابعاد كل حالات العمالة الوافدة المصابة بأمراض معدية فور اكتشافها أثناء الفحص الأولي. جاء ذلك في بيان صحافي صدر عن الوزارة امس لتوضيح المفاهيم والتفسيرات الخطأ المصاحبة لنشر اجابة الوزير الشيخ د. باسل الصباح عن سؤال برلماني حول فحص العمالة الوافدة. وأوضحت أن الاجابة تتعلق بفترات ما بين عامي 2017 و2018 وليس عام 2019،مشيرة الى أنه تم ابعاد كل الحالات فور اكتشاف ما تحمله من أمراض ولم تمنح أي منها اقامة رسمية، مبينة أن فحص العمالة قبل مجيئها الى الكويت يتم عن طريق جهات ليست تابعة لوزارة الصحة. وأضافت أنه تم اكتشاف حالات من خلال فحص العمالة في مراكز وزارة الصحة بعد مجيئها الى الكويت وقبل منحها الاقامة، مشددة على أن كل الحالات تم ابعادها في حينها، ولا توجد أي حالة ضمن الأرقام المذكورة في الاجابة استقرت في الكويت.

وبينت أنه حرصا على القضاء على نسبة الخطأ في نتائج الفحوصات التي تجرى للعمالة الوافدة في بلدانها قام وزير الصحة بتفعيل قرار المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي المتعلق بوضع آلية مشتركة بين دول المجلس لفحص العمالة الوافدة بنظام ربط الكتروني موحد ومرتبط بوزارات الخارجية.

وذكرت أن تفعيل هذا القرار يهدف الى حماية الأمن الصحي لدول المجلس، مع التأكيد على عدم التعامل مع أي مراكز صحية غير معتمدة من قبل المجلس الذي وضع أسسا ومعايير لاختيار مراكز الفحص مع آلية واشتراطات لضبط الجودة يتم من خلالها شطب المراكز المخالفة واستمرار الملتزمة.