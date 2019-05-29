مال وأعمال

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت ان شبكتها جاهزة للاطلاق التجاري لتكنولوجيا الجيل الخامس، لتكون اول شركة تطرح تقنية الـ 5G في الخليج عبر السوق الكويتية بتغطية شاملة لجميع مناطق الكويت.

وكشفت الشركة في بيان صحافي انها نجحت في تصميم وبناء شبكة كاملة لخدمات الجيل الخامس مع توفير بنية تحتية وفق افضل المعايير الدولية، مبينة ان تقنية الجيل الخامس ستطلق كامل امكاناتها في المجتمع الرقمي، وستعزز من اوجه التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضحت زين انها من اوائل الشركات التي توفر دائما احدث اجيال تكنولوجيا الاتصالات، مبينة ان قطاع الاتصالات يتجه الآن الى مرحلة التحول الرقمي بوتيرة متسارعة، ومن البديهي ان شبكات الاتصالات المتنقلة الحالية لن تتمكن من ارضاء الاحتياجات المستقبلية لقطاع الاتصالات وفق ما هو موجود على ارض الواقع حالياً، ولذلك فان بدء زين في طرح خدمات الجيل الخامس تجارياً جاء لمواكبة التغير النوعي في سلوكيات الاستخدام في كل مجالات الحياة.

جاء اعلان زين عن جهوزية شبكتها للاطلاق التجاري لخدمات الجيل الخامس عقب اعلان الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات اليوم بمنحها التراخيص اللازمة لشركات الاتصالات باطلاق خدمات الجيل الخامس في السوق الكويتية، حيث اكد رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سالم الأذينة في تصريحات سابقة على اهمية تكنولوجيا الجيل الخامس، والتي وصفها بأنها ستعود بالعديد من الفوائد على المستهلكين والمشغلين، وفي تطوير قطاع الاتصالات في الدولة.

الجدير بالذكر ان الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات قد اعتمدت النطاق الترددي 3.5 جيجاهرتز C-BAND كنطاق تشغيل تكنولوجيا الجيل الخامس في الكويت، وهي خطوة ستحدث نقلة نوعية لقطاع الاتصالات الكويتي، خصوصاً انها تأتي بالتزامن مع استعدادات الدولة لمشروع الممر الاقليمي للاتصالات، والذي يهدف الى ابراز دور الكويت في مجال تكنولوجيا نقل المعلومات والبيانات وموازاتها لنقاط الالتقاء العالمية، وجعلها مصدراً عالمياً للبيانات والمحتوى عبر بناء مسار جديد لحركة الانترنت العالمية بنقل بيانات العالم بين الشرق والغرب، وهو المشروع الذي سيسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية للشركات العالمية، وتعزيز بيئات الأعمال.

وأعرب نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي عن شكره وتقديره لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح على الدعم الذي تقدمه الدولة المتمثل في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، حيث ثمّن الخرافي دعم رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سالم الأذينة في استشراف المستقبل لريادة قطاع الاتصالات وحرصه على ريادة السوق الكويتية في اطلاق احدث التقنيات، مشيداً في ذات الوقت بالقرارات التي تسهم في تطوير قطاع الاتصالات.

وعلّق الخرافي على قرار هيئة الاتصالات بمنح تراخيص الجيل الخامس قائلاً: « شبكة زين جاهزة للاطلاق التجاري لتكنولوجيا الجيل الخامس، ونفتخر بأننا اول شركة تطرح خدمات الجيل الخامس في الخليج والكويت، فهذه الخطوة مهمة لنا بكل تأكيد، حيث ستجعلنا في موقع افضل لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة لقاعدة عملائنا من الأفراد، وقطاع المشاريع والأعمال، وخدمات انترنت الأشياء، والمدن الذكية».

وبين الخرافي قائلاً: «باعتبارنا شركة تسعى باستمرار الى تبنّي الحلول التكنولوجية المرنة، فاننا سوف نعمل على تلبية الطلب المتزايد على خدمات البيانات، واكتشاف بيئات الأعمال التي ستوفرها هذه التقنية المتطورة، مع اعتقادنا بأن نشر الخدمات المبتكرة لقطاع الأعمال سيكون جزءاً اساسياً من التوجه الاستراتيجيي لعملياتنا».

وكشف الخرافي قائلاً: «استثمرنا بكثافة في تطوير شبكتنا حتى نواكب احدث الترقيات التي تفرضها تكنولوجيا الاتصالات في الأسواق العالمية، وصحيح ان هذه الاستثمارات كلفتها عالية، الا ان المواطنين وجميع فئات المجتمع الكويتي يستحقون الحصول على افضل الخدمات وأحدث التقنيات التي تفرضها ثورة تكنولوجيا الاتصالات، ولذلك فنحن كنا نستعد لهذه الخطوة على مدار العامين الماضيين بتطوير البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس، وفي المقابل كانت هناك مشاريع توسعة تقوم بها الشركة في شبكات الألياف الضوئية».

وذكر الخرافي ان شبكة الجيل الخامس ستساعد زين في اطلاق القُدرات الكاملة لمفهوم التحول الرقمي، حيث ستقود هذه التكنولوجيا الجديدة موجة التغيير، وانطلاقاً من هذه المعطيات، فان الشركة تعول كثيراً على الشراكة مع القطاع الحكومي للمساهمة في خطة التنمية الوطنية المنبثقة عن تصوّر حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد لرؤية دولة الكويت بحلول العام 2035».

وأفاد الخرافي قائلاً: «وفي اطار هذه الجهود الموجهة احرزنا تقدما في الآونة الأخيرة في مبادراتنا التي تُركّز على مجالات الجودة والكفاءة والابتكار الرقمي، مثل الارتقاء بتجربة العملاء، وتعزيز النفقات الرأسمالية الذكية، والعمل على ابتكار الأعمال الجديدة لتطوير مشاريع المدن الذكية الآمنة، وهو ما مكننا من امتلاك منصة حيوية للابتكار الرقمي».

الجدير بالذكر ان الانتشار الواسع للأجهزة الذكية، والتوجه المتسارع نحو الحياة الذكية، والقدرات التي تقدمها الخدمات الرقمية في قطاع المشاريع والأعمال قد حفز الشركات لتعزيز استثماراتها في قطاع الاتصالات، وتشير التقارير والتوقعات الى الامكانات الهائلة التي من الممكن ان تقدمها تقنية الجيل الخامس، واطلاقها للعديد من الفرص امام قطاعات الصناعة، التجارة الالكترونية، التجزئة، المعاملات الحكومية، الطاقة، المرافق والسلامة العامة، الرعاية الصحية، النقل العام، وسائل الاعلام، الترفيه، والخدمات المالية، ليس هذا فقط، فخدمات الجيل الخامس ستعزز الخدمات الأساسية، وستدفع بقطاع الاتصالات اللاسلكية الى مرحلة جديدة من النمو.

وستوفر تكنولوجيا الجيل الخامس ما يعرف بـالوصل الفائق، اي سيصبح المجتمع يتصل فيه الأشخاص والأجهزة الذكية مع بعضهم البعض بطرق جديدة كلياً، ويكون تدفّق المعلومات سلساً ومستمراً مع تحقيق اعلى درجات التغطية والسرعة غير المحدودة بفضل هذا الجيل من الشبكات، فالقيمة الحقيقية للمعلومات الرقمية لا تكمن فقط في المعلومات نفسها، بل في الخدمات الجديدة المبتكرة التي يمكن الحصول عليها، حيث سيكون بالامكان تعزيز ازدهار الاقتصاد الرقمي، واحداث التغيير الايجابي في طرق التصنيع، وأنماط الحياة الحالية، وغيرها، مما يؤدي في نهاية المطاف الى تحسين حياة الناس الى الأفضل.

