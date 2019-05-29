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أعلن بنك الكويت الدولي «KIB» عن أسماء الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم السنوية التي نظمها لأبناء عملائه وموظفيه وأبنائهم خلال شهر رمضان المبارك في قاعة البركة بفندق كراون بلازا، وذلك ضمن برنامجه الرمضاني الحافل بالمبادرات والفعاليات الدينية والإنسانية.

وقد تم تكريم الفائزين في المسابقة بحضور نائب الرئيس التنفيذي في البنك، محمد السقا، إلى جانب عدد من ذوي المكرمين وممثلي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن في محافظتي العاصمة وحولي.

ومن جانبه، هنأ مدير أول وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا، جميع الفائزين في المسابقة، مصرحاً: «كما قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»، فلقد أصبحت هذه المسابقة من أكثر الفعاليات الرمضانية المحببة لدينا في «KIB» والتي نحرص على تنظيمها سنوياً، حيث أننا نسعى من ورائها إلى الحث على تعليم وتعلّم القرآن الكريم، إلى جانب ترغيب الأجيال الصاعدة بحفظ وتلاوة القرآن بإتقان مما يسهم في تعزيز ونشر القيم والمبادئ الدينية بين مختلف شرائح المجتمع، ولاسيما شريحة الشباب والأطفال».

كما أشاد ناجيا بالإقبال الكبير على المسابقة هذا العام حيث شارك فيها أكثر من ألف وسبعمائة مشارك إلى جانب أربعة وعشرين مختبراً قاموا بتنظيم المسابقة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن في محافظتي العاصمة وحولي. اكد أن الزيادة في أعداد المشاركين تشير إلى أمرين لا يقل أحدهما أهمية عن الآخر، أولهما النجاح الكبير الذي باتت تحظى به هذه المسابقة بين الأوساط الشبابية والأجيال الصاعدة، وثانيهما زيادة وتنامي حجم الوعي الديني لدى أولياء الأمور من خلال تحفيز وتشجيع أبنائهم على المشاركة في المسابقة. وفي ختام تصريحه، دعا جميع المشاركين إلى أهمية مواصلة طلب علوم القرآن الكريم، وأن يجمعوا بين العلم والعمل، لاسيما أن العمل هو ثمرة العلم.

