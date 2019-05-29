مال وأعمال

اعلن بنك الكويت الوطني عن تعاونه مع معظم وكالات السيارات في الكويت، وذلك لتوفير الحلول التمويلية والعروض المميزة للعملاء على مدار العام. و خلال شهر رمضان المبارك حلولاً مصرفية ميسّرة، وذلك من خلال التسهيلات الخاصة لتمويل السيارات.

وحول هذا الموضوع، أعلن مشعل العبدالهادي، المدير التنفيذي في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني قائلاً بأن البنك يوفر لعملائه خلال شهر رمضان المبارك عروضاً حصرية وتشمل خصماً يصل إلى 700 دينار كويتي، مقدم من الوكيل، إلى جانب باقة المزايا الخاصة عند شراء سيارة من الوكالات المشاركة بالتعاون مع أكثر من 30 وكالة لبيع السيارات. وأضاف العبدالهادي بأن البنك يحرص من خلال إطلاقه الحملات والخدمات الحصرية إلى توفير فرصة مميزة للعملاء، حيث يقدم من خلال تعاونه الجديد مع شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده للسيارات عرضاً خاصاً وحصرياً بالحصول على سيارة تويوتا لاند كروزر، وذلك من خلال منح العميل فرصة استلام سيارته في نفس اليوم (24 ساعة) في حال توقيعه للعقد النهائي، مع التأكد من سداد العميل لجميع المخالفات المرورية، علماً أن مدة التسليم قد تختلف في حال طلب العميل مميزات إضافية للسيارة. كما يحصل العميل مجاناً على إحدى الباقات التالية: باقة الحماية أو باقة الخدمة.

وتابع العبدالهادي قائلاً بأنه بإمكان عملاء الوطني التعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الخصومات وعلى الشروط والأحكام من خلال موظفي مبيعات وكالة السيارات أو موظف المبيعات المباشرة للوطني (فريق مبيعات السيارات) المتواجد داخل المعارض. وأضاف أيضاً بأن سياسة الحصول على التمويل الخاص بالسيارات من الوطني، يتسم بالبساطة والمرونة، فضلاً عن سهولة وسرعة إتمام كافة الإجراءات اللازمة. وبإمكان العميل الحصول على تمويل يصل إلى 25,000 دينار ، علماً أن هذا النوع من تمويل السيارات يتوفر دون شرط تحويل مكافأة نهاية الخدمة أو تحويل الراتب.

