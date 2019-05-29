مال وأعمال

يرعى بيت التمويل الكويتي «بيتك» برنامج «مدفع الافطار» الذي يُبثّ يوميا من قصر نايف قبل موعد أذان المغرب على قناة تلفزيون الكويت، ضمن اطار برنامج «بيتك» الرمضاني «تواصل بالخير في شهر الخير 5».

وتتضمن الرعاية تقديم جوائز نقدية من «بيتك» للمشاركين في البرنامج على الهواء مباشرة، تصل قيمتها الى 9000 دينار، بمقدار نحو 6 شيكات جوائز يوميا، قيمة الجائزة 50 دينارا.

بالتزامن مع ذلك، يواصل فريق «بيتك» التطوعي توزيع وجبات افطار الصائم في قصر نايف بشكل يومي على الصائمين بالتوازي مع قيام مجموعات فريق «بيتك» التطوعي الأخرى بتوزيع نحو 1000 وجبة افطار صائم يوميا في 6 مواقع مختلفة، بالاضافة الى اختتام التواجد في أهم التقاطعات المرورية الرئيسة لتوزيع وجبات افطار الصائم على قائدي المركبات ضمن حملة «رمضان أمان» والتي تنظم بشراكة استراتيجية مع وزارة الداخلية بهدف التوعية المرورية وتعزيز ثقافة عدم السرعة خلال موعد الافطار.

ويكرم «بيتك» سنويا فريق عمل برنامج «مدفع الافطار» على تلفزيون الكويت، ومتطوعي قصر نايف تقديرا لدرورهم خلال الشهر الفضيل، وبما يشكل حافزا اكبر لبذل المزيد من الجهود في خدمة المجتمع والمشاركة في الاعمال والانشطة التطوعية.

ويواصل «بيتك» برنامجه الحافل بالأنشطة والمساهمات الاجتماعية المتعددة، والمبادرات التوعوية والتواصل اليومي مع الجمهور، والزيارات لجهات مختلفة والمسابقات والغبقات والعروض والأنشطة الرياضية والشبابية التي تؤكد ريادة «بيتك» في تحقيق المسؤولية الاجتماعية بمختلف جوانبها ومواصلة جهود دعم المبادرات التي تخدم المجتمع، والحرص الكبير على تحقيق التنمية المستدامة.

