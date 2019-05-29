مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن أسماء اثنين من الفائزين في السحب الشهري الثالث الذي أقيم ضمن إطار حملة البنك الترويجية بعنوان «حول راتبك وابتسم». وهذه الحملة مفتوحة لجميع عملاء البنك من المواطنين والوافدين الذين قاموا بتحويل رواتبهم إلى حساباتهم من فئة «إليت» أو «بريستيج» أو «الرائد».

يذكر أن السحب الشهري الثالث لهذه الحملة كان قد أقيم بتاريخ 16 مايو تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة الكويتية، والذي تم خلاله الإعلان عن اثنين من الفائزين، وهما برنس ماثيو ثيفاروت فارغيز و جانيت جويس بينتو، من عملاء فرعي جليب الشيوخ والفروانية على التوالي. وسيحصل كل من العميلين المحظوظين على جائزة نقدية تعادل قيمة راتب شهر واحد. يذكر أن السحب المقبل لحملة «حول راتبك وابتسم» سيقام بتاريخ 13 يونيو 2019، وإلى جانب ذلك، لايزال هناك سبعة سحوبات ستقام تباعاً في إطار هذه الحملة الترويجية التي تستمر لغاية 31 ديسمبر 2019. وللتأهل للاشتراك في السحب وفرصة الفوز بالجوائز، ينبغي على العملاء تحويل رواتبهم إلى البنك خلال شهر واحد على الأقل قبل موعد السحب.

