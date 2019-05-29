مال وأعمال

رعى بنك بوبيان بطولة جمعية الفنطاس الرمضانية لكرة القدم خلال دورتها الـ 21 التي أقيمت خلال شهر رمضان الفضيل. وقال مدير إدارة الفروع مصعب الشعلان «سعدنا كثيراً برعاية بطولة جمعية الفنطاس الرمضانية لهذا العام حيث شهدت فعاليات البطولة حضورا جماهيريا وتنافس شديد بين الفرق المشاركة على أوسع نطاق وهو ما يميزها من عام تلو الآخر».

وأضاف الشعلان ان بنك بوبيان حريص كل الحرص على دعم القطاع الرياضي والمشاركة في العديد من الفعاليات الرياضية التي تشهدها الساحة أخيراً حيث تعد بطولة جمعية الفنطاس لكرة القدم من أقوى البطولات الرمضانية في منطقة الاحمدي.

