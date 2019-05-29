مال وأعمال

أقام بنك «الخليج» غبقة للموظفين، بحضور أعضاء الإدارة التنفيذية لدى البنك، في فندق الجميرا - المسيلة. وتضمنت الغبقة عدة فقرات ترفيهية والعديد من المفاجآت، والألعاب، والجوائز.

تعد الغبقة السنوية فرصة مثالية للتواصل بين الموظفين من مختلف قطاعات وأفرع البنك، بعيدًا عن روتين العمل، حيث يتسنى لجميع الموظفين الالتقاء بأعضاء الإدارة التنفيذية في أجواء عائلية مبهجة. وقد حضر الغبقة هذا العام أكثر من 700 موظف.

بهذه المناسبة، قالت مدير عام إدارة الموارد البشرية في بنك الخليج، سلمى الحجاج: «نحرص كثيرًا على هذه العادة السنوية، ونهتم فيها بشكل خاص، لكونها من أفضل المناسبات الاجتماعية التي يجتمع فيها موظفو بنك الخليج سنويًا، ولارتباطها بشهر رمضان المبارك الذي يتميز بأجوائه العائلية المتميزة. يسعدنا أن يجد موظفو بنك الخليج هذه الألفة بين زملائهم وأن نجتمع دومًا مع هذه العائلة الكبيرة على الخير».

وتضمنت الأمسية تكريمًا لأفضل متطوع من موظفي البنك هذا العام، بالإضافة إلى الفائز ببطولة كرة القدم الرمضانية لموظفي بنك الخليج.

يحرص بنك الخليج على تعزيز روح الاتصال والتواصل بين الموظفين وذلك من خلال فعاليات وأنشطة منوعة وترفيهية على مدار العام.

