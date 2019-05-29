الأربعاء 29 مايو 2019 ,24 رمضان 1440
رقم العدد:
3694
رئيس التحرير:
د.عماد جواد بو خمسين
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
مصابيح
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
الأزمنة و الأمكنة
علم ومعرفة
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
مصابيح
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
الأزمنة و الأمكنة
علم ومعرفة
مال وأعمال
شارك
أرسل
إحفظ
إطبع
Pdf
التقرير اليومي للبورصة
إضافة تعليق جديد
التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية
عرض التعليقات
F
مواقيت الصلاة في الكويت
كاريكاتير
كتّاب اليوم
د. عماد بوخمسين
أ.د. سهام الفريح
زايد الزيد
عبدالستار ناجي
المزيد
الأكثر
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
socialmedia views
«زنقة الريح».. يستعيد وجه ليبيا المفقود
«الداخلية»: حجز كلي.. والتحقيق في خروج المطلوبين من المنافذ
استجواب الحجرف.. قص ولزق
القدس.. الحاضر الأساس في «مملكة الجنة»
«دوري أوروبا» بين تشلسي وأرسنال الليلة
قدم «عبدالناصر» لاعتبارات عاطفية وذكريات الطفولة والأحلام الكبيرة
النشرة الإخبارية
معدل التحويل
تاريخ:
قاعدة دينار كويتي
معدل التحويل
KWD
EUR
GBP
JPY
CAD
AUD
RON
RUB
محول العملات
كمية:
من:
إلى:
مجلة بريق الدانة
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة