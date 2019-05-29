مصابيح

على الرغم من أن عائلة بن غالب هي واحدة من أقدم العوائل التي استقرت في الكويت منذ وقت مبكر فإنه يصعب تحديد فترة هجرة العائلة لعدم وجود أدلة وثائقية تشير إلى مثل تلك الهجرة. ولكن وفقا للروايات الشفهية فإن عائلة بن غالب استقرت في الكويت في فترة مبكرة من القرن التاسع عشر الميلادي، خاصة أن والد الحاج نجف بن غالب - وفقا لهذه الروايات - كان مولودا في الكويت أيضا. لذا فإن امتداد العائلة تاريخيا في الكويت يرجع على أقل تقدير إلى ما قبل تاريخ ولادة والد الحاج نجف وهو الحاج غالب، أي ما يقارب السنوات الأولى من القرن التاسع عشر الميلادي.

وليس من الغريب أن يكون سبب الهجرة لأفراد تلك العائلة هو التوسع التجاري في منطقة الخليج الذي أدى إلى استقرار الجد الأكبر لعائلة بن غالب، خاصة أن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الكويت كانت ملائمة من حيث الاستقرار السياسي والأمني والنمو الاقتصادي أكثر مما كانت عليه في منطقة جنوبي غربي بلاد فارس التي كانت تطغى عليها صراعات وظروف سياسية واقتصادية واجتماعية طاردة لا يسعنا ذكرها هنا.

ويُذكر أن موطن هجرة العائلة هو بندر معشور الذي يعتبر أحد الموانئ التجارية التي كانت الكويت تستورد منها البضائع الغذائية المتنوعة. في حين أن هناك رأيا آخر يذكر أن أصول العائلة ترجع إلى منطقة بهبهان، خاصة مع وجود وثيقة تشير إلى اسم العائلة على أنها بهبهاني سكنت عائلة بن غالب بعد استقرارها في الكويت في فريج الشيوخ في حي الوسط في منزل مطل على البحر مباشرة. واشتهروا بوجود ديوان يعرف بديوان ماتقي (ثم ديوان بن غالب بعد وفاة محمد تقي بن غالب). كما كانت لهم نقعة خاصة بتجارهم وسفنهم سميت بنقعة بن غالب كما تذكر الروايات الشفهية. وقد كانت تربط الحاج نجف علاقة أخوية وطيدة مع التاجر شاهين الغانم فكان يعتبره «الصديق الصدوق» على حد تعبير أحد أحفاده نقلاً عن أبيه وجده.

ولد الحاج نجف بن غالب في مدينة النجف في بلاد الرافدين في عام 1840م تقريبا. ولأنه ولد في هذه المدينة أثناء زيارة العائلة لمرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام- فيها، فقد أطلق عليه والده اسم نجف. ويعتبر الحاج محمد تقي بن غالب الأخ الوحيد للحاج نجف بن غالب والمقرب منه، والذي يكبره سنّا بنحو عشرين عاما. له من الأبناء محمد علي وعبد الرحمن وثلاث من البنات. ولدت إحداهن في مسقط اثناء وجود الحاج نجف بن غالب واسرته هناك. كما كانت له زوجة في الكويت واخرى في مقر تجارته في بوشهر حيث يوجد له منزل فيها. وذكرت إحدى الوثائق البريطانية أن منزل الحاج نجف بن غالب وكيل الشيخ مبارك في بوشهر تعرّض للسرقة في 24 أغسطس من عام 1905م، ما نتج عنه سرقة مبلغ قدره عشرة الاف روبية.

لقب الحاج نجف بن غالب في الوثائق البريطانية بالحاج نجف «البوشهرية أو الحاج نجف من «أهل بوشهر. ويبدو أنه لقب بهذا اللقب إما للإشارة إلى مكان هجرته أو بسبب اشتهاره بالتجارة في منطقة بوشهر كما تدل على ذلك الوثائق البريطانية. وكما ذكرنا فإن أسرتي بن غالب ومحمد تقي بن غالب (ماتقي لاحقا) تُعتبران في الحقيقة أسرة واحدة تلتقيان عند جدهم الأكبر الحاج حسن الحويجي كما هو منقول من أفراد العائلة. ولكن أبناء وأحفاد عائلة الحاج نجف بن غالب وأبناء وأحفاد عائلة الحاج محمد تقي بن غالب (المعروف بماتقي) توارثوا أسماء قطبي العائلة وهما الأخوان الحاج نجف بن غالب والحاج محمد تقي بن غالب؛ لذا حملوا معهم هذه الأسماء حتى يومنا هذا. توفي الحاج نجف بن غالب في عام 1942م تقريبا عن عمر يناهز مائة عام أو أكثر، ودُفن في مقبرة وادي السلام في مدينة النجف.

تجارته الخاصة

فيما بين القرن التاسع عشر والعقد الثاني من القرن العشرين الميلادي عملت عائلة بن غالب، كما تشير الوثائق البريطانية ودفتر حسابات الحاج نجف بن غالب وبعض الرسائل التجارية ما بين الحاج نجف بن غالب والتجار، في منطقة الخليج والهند، عملت في الإتجار في العديد من البضائع، كان منها تجارة القماش بأنواعه المختلفة، والمواد الغذائية مثل (الحنطة، والسكر، والتمر، والعدس وغيرها).

كما كانت تجارة العقار في الكويت ومناطق جنوبي غربي بلاد فارس مثل بوشهر والفلاحية هي أيضا من الاهتمامات التجارية للحاج نجف بن غالب نظراً لامتلاكه أراضي وبيوتا في بعض من تلك المناطق المذكورة.

ولكن حظيت تجارة السلاح بأنواعه المختلفة (مثل الموزر والمارتيني والميتفورد والبراونينغ) بالاهتمام الأكبر للحاج نجف بن غالب وأخيه محمد تقي بن غالب، كما يتبين من دفتر حسابات الحاج نجف بن غالب والوثائق البريطانية. لذا لا نستغرب أن تحتل أسماء تجار العائلة (ومنهم الحاج نجف بن غالب والحاج محمد تقي بن غالب) وأنشطتهم التجارية المرتبة الأولى في الوثائق البريطانية مقارنة بالعوائل التجارية الشيعية في الكويت، خاصة أن تجارة السلاح كانت في ذروتها في عهد الشيخ مبارك الصباح (1896-1915م).

ومن خلال وراثة الحاج نجف بن غالب النشاط أبيه التجاري في الكويت، بشكل خاص، ومنطقة الخليج، بشكل عام، استطاع أن يوطد علاقته مع الكثير من التجار والوكلاء وحتى الشيوخ في منطقة بوشهر والفلاحية وبندر معشور والبصرة والدورق ومسقط وغيرها، عن طريق السفر المتواصل لتلك المناطق بغية تخليص المعاملات التجارية، الأمر الذي أسهم في تسهيل مهمة التبادل التجاري بين الكويت وموانئ جنوبي غربي بلاد فارس من جانب وبين الكويت ومسقط من جانب آخر، فعلى سبيل المثال: تعامل الحاج نجف بن غالب مع تجار ووكلاء في منطقة الخليج كان منهم ميرزا عبد الصمد ميرزا حمزة في المحمرة والأهواز، وزاير عبود زاير ذياب في الفلاحية والحاج عبد الرسول بهبهاني في بندر معشور، والحاج محمد كازروني في بوشهر، والحاج محمد شيرازي، والحاج كربلائي عبد الرسول بهبهاني في رامهرمز، والحاج سلطان في القصبه، وزاير رمضان زاير عبد الله في الدورق، وأخيرا الحاج عبد الوهاب وأخيه الحاج هاشم الخضيري في البصرة، والسلطان فيصل بن تركي بد والد السلطان قابوس حاكم عُمان الحالي.

أما فيما يخص تجارته خارج منطقة الخليج فتوضح الرسائل التجارية في وثائق أسرة بن غالب أن تعامل الحاج نجف بن غالب كان واسعا مع التاجر الكويتي محمد سالم السديراوي الذي كان يُعتبر وكيل الشيخ مبارك في بومباي نتيجة لاستقراره هناك. فكان الحاج نجف بن غالب يرسل البضائع التي يقوم بشرائها مثل التمور والحنطة من المنيوحي والفلاحية والقصبه والفاو للتاجر محمد سالم السديراوي ليقوم بتصريفها في الهند، وفي المقابل يرسل الأخير له بعض البضائع مثل القماش وأنواع الأرز الهندي ليتاجر بها الحاج نجف بن غالب في منطقة الخليج والكويت.

ولم تقتصر التعاملات والأنشطة التجارية للحاج نجف بن غالب على دائرة الخليج والمحيط الهندي بل بلغت القارة الأوروبية عن طريق تعامله مع شركات أجنبية مثل شركة قراي بول ايجنت وشركة ميس ساسون لاستيراد رزم من القماش والملابس المزخرفة.

والشالات، ولذلك، فإنه ليس بمستغرب تعيين الحاج نجف بن غالب وكيلا للشيخ مبارك الصباح في كل من بوشهر و بندر معشور ومسقط في فترة حكمه (1896-1915م).

استطاع الحاج نجف بن غالب من خلال العلاقات الوطيدة التي أقامها مع الكثير من التجار في بلاد فارس بالإضافة إلى العامل العرقي والعامل اللغوي، خاصة مع من يقطنون في موانئ تلك البلاد، أن يوفر جميع البضائع المطلوبة منه، وخاصة السلاح إلى الشيخ مبارك الصباح نظراً الخبرته في تلك التجارة تحديداً.

الاتجار بالسلاح

اعتبرت مسقط، مع نمو تجارة السلاح في الخليج، المقر الرئيسي، والسوق الأول لتصدير السلاح الغربي القادم من الموانئ البريطانية، مثل كاردف ومانشستر ولندن ونيوبورت ودوفر وفولكيدستون ومن مدن مثل مرسيليا في فرنسا ومن دول أخرى في أوروبا مثل ألمانيا وبلجيكا ورومانيا.

وإذا نظرنا إلى أهم الأسباب التي جعلت مسقط مركزا رئيسيا للسوق الأوروبي، نجد أن الموقع الجغرافي المتميز لميناء مسقط، هو أحد العوامل الأساسية في اختيارها كجهة لتصدير السلاح. إذ يُعتبر ميناء مسقط همزة وصل لنقل البضائع المختلفة بين موانئ مناطق المحيط الهندي وموانئ مناطق البحر المتوسط. كما إن قرب ميناء مسقط من مناطق توجد فيها اضطرابات وصراعات قبلية، وقلاقل سياسية مثل بلوشستان وأفغانستان وساحلي بلاد فارس والمتصالح، كان سببا آخر في اختيار مسقط مركز لاستيراد السلاح وتصديره. الأمر الأكثر أهمية هو وجود قوي مناوئة للحكومة البريطانية هي القوة الفرنسية، وغيرها من القوي الأوروبية الساعية إلى توسيع تجارتها نتيجة للمعاهدات التجارية المبرمة بين حاكم مسقط والقوي الأوروبية؛ ما اعطى بدوره خرية لدخول بضائع مختلفة وخروجها، كان منها السلاح.

فعلى سبيل المثال: ما بين عامي 1902 و1903م صدرت اسلحة وذخائر فرنسية وبريطانية إلى مسقط بقيمة 433,990 دولار، وزادت إلى الضعف تقريبا بقيمة 861 ,890 دولار في العام الذي يليه. واستمرت مسقط في استيراد الأسلحة والذخائر من المناطق الغربية بشكل متفاوت حتى عام 1906م. ولمحاولة تقييد مثل تلك الحرية التجارية، والحد من انتشار تهريب السلام، اتخذت بريطانيا عدّة إجراءات وعقدت سلسلة من المعاهدات مع المشيخات العربية بما فيها الكويت المنع الاتجار بالسلاح في منطقة الخليج، وألزمت بريطانيا، بالتعاون مع حكومة بلاد فارس، أغلب المشيخات العربية بالسماح لها بتفتيش السفن المشكوك بها الداخلة والخارجة من بنادر مختلفة في منطقة الخليج.

وقد تعهد أغلب حكام الخليج - كان منهم الشيخ مبارك الصباح - بعدم الاتجار في السلاح. لذا وُقَّعت معاهدة مع حاكم الكويت بمنع دخول السلاح إلى الكويت أو خروجه منها، وذلك في 24 مايو عام 1900م. كما أعطى الشيخ مبارك الصباح، في نفس التاريخ، الحق للحكومة البريطانية بتفتيش السفن الكويتية أيّا كانت مواقعها ما بين الخليج والهند، والحق في مصادرة السلاح من قبل بيت المال أو الحكومة البريطانية، والقبض على المسؤولين عن عمليات الاتجار في السلاح وتهريبه.

وعلى الرغم من أن الشيخ مبارك الصباح ناور البريطانيين سياسيا - كما فعل ذلك من قبل أثناء عقد معاهدة 1899م - وتعهد ظاهريا بمساعدة الحكومة البريطانية في منع تجارة السلاح من خلال توقيعه تلك الاتفاقيات، فإنه استمر في بداية القرن العشرين الميلادي في تهريب السلاح، وطلبه من التاجر نجف بن غالب بشكل كبير، ومن التاجر إسماعيل بن محمد علي معرفي بشكل أقل، كما توضح الوثائق البريطانية من جانب، ومراسلات الشيخ مبارك الصباح مع الحاج نجف بن غالب المتوافرة في الوثائق الأهلية ودفتر الحسابات الشخصي للتاجر نجف بن غالب المحتفظ بها من قبل عائلة بن غالب من جانب آخر.

ويبدو أن الشيخ مبارك الصباح لم يذعن للحكومة البريطانية في السنوات العشر الأولى من عهده الخطورة عبد العزيز بن رشيد أمير نجد والتاجر يوسف الإبراهيم بتحالفهما مع الدولة العثمانية لمحاولة إسقاط الشيخ مبارك الصباح عن سدة الحكم، خاصة وأن البريطانيين لم يوفروا له الكمية المطلوبة من السلاح، وكانوا يتذرعون في عدم توفير الكمية المطلوبة بحجة أن الشيخ مبارك كان دائما يطلب السلاح بكمية أكبر من الاحتياج المحلي ، لذا كان يستعين بالحاج نجف بن غالب ويعتمد عليه في مثل تلك المهام لتأمين الكمية المطلوبة للحماية. كما إن دخول السلاح إلى الكويت والإتجار به كان يعتبر أحد مصادر الدخل لحاكمها، وعليه فإن منع مثل هذه التجارة بفقده أحد أهم موارده المالية الرئيسية، إلى جانب إيرادات النخيل التي يملكها في الفاو والفداغية، والراتب الشهري الذي يتقاضاه من الحكومة البريطانية، وغير ذلك من ضرائب موسمية على الدكاكين وسفن الصيد والغوص، لذا فإن محاولة ضمان قيمة جمارك دخول السلاح وخروجه من ميناء مدينة الكويت كانت أحد أسباب مناورة الشيخ مبارك الصباح للبريطانيين، إلى جانب مسعاه لتأمين أكبر كمية ممكنة من السلاح لصد أي هجوم قد يحدث على الكويت.

ولكن مع الضغط البريطاني على الشيخ مبارك الصباح، بدأ الأخير يهادن البريطانيين على أنه ملتزم بالقوانين البريطانية، لمحاولة كسب رضا الحكومة البريطانية وودها، خاصة بعد زوال خطر تهديد الكويت من عبد العزيز بن رشيد ويوسف الإبراهيم بوفاة الأول في عام 1904 والآخر 1906م، فكان تارة يطلب السلاح عن طريق التاجر نجف بن غالب والتاجر محمد علي معرفي المعروف بالحاج مهدلي) وابنه إسماعيل بعد موافقة المقيم البريطاني في بوشهر، وتارة يحاول أن يهرّب السلاح من وراء ظهر البريطانيين عن طريق الاتفاق مع تجار السلاح المذكورين.

لذلك يلاحظ أن المقيم البريطاني في بوشهر كان لا يعطي تصريح موافقة استيراد سلاح للشيخ مبارك في كل مرة يطلب فيها سلاحا عن طريق أحد تجار السلاح الذين كان يعتمد عليهم، خاصة أن الشيخ مبارك كان دائما يبرر طلبه للسلاح على أنه أساسي للاحتياج المحلي

والتسليح الداخلي وتزويد القوات العسكرية لحماية الكويت من أي خطر من الجهات البرية. كما إن الشيخ مبارك كان يبرر للمقيم البريطاني طلبه المستمر للسلاح بأنه يمد به القوافل البرية من سكان الكويت الخارجة إلى نجد للتجارة تحسبا لأي هجوم أو غارة من قبل القبائل العربية.

وينطبق الأمر نفسه على سكان الكويت من ذوي النشاط الخارجي للسفر عبر البحار، إما للتجارة أو صيد الأسماك والغوص على اللؤلؤ. فكان الشيخ مبارك يبرر احتياج هذه السفن لعدد من البنادق والذخائر لحماية أنفسهم من القرصنة البحرية. لذلك يلاحظ أن التجار كانوا دائما يحملون معهم في سفنهم الشراعية أعدادا من البنادق «التفق في اللهجة الكويتية» لحماية أنفسهم من أي اعتداء أو قرصنة بحرية، فتُعطى لهم ورقة الإجازة الأخشاب (أي السفن الشراعية) في حمل السلاح لأجل الحماية الشخصية التي تُسمى في بعض الأحيان ورقة تصريح مرور. وهذا ما حدث للتاجرين نجف بن غالب وإسماعيل بن محمد علي معرفي، فكان يعطي لهما في كثير من الأحيان نفس التصريح لاستيراد أسلحة للشيخ مبارك في السنوات الأخيرة من عهده.

وعلى سبيل المثال أعطي النوخدة عباس علي بن نخي في عام 1913م ورقة تصريح مرور لحمل السلاح لمركب (أي السفينة «فتح الخير» المملوك للحاج نجف بن غالب، كما أعطيت نفس الإجازة في عام 1910م للنوخذة صادق إبراهيم صادق لنفس المركب ولنفس الهدف. وحين لم يكن بإمكان الشيخ مبارك الصباح الحصول على ورقة تصريح من المقيم البريطاني في الخليج، فإنه كان يلجأ - كما توضح الوثائق البريطانية والعائلية لأسرة بن غالب - إلى أحد التاجرين لتأمين السلاح له. ولتفادي مصادرة الأسلحة والذخائر من قبل البريطانيين كانت تهرب في سفن نقل الماء وسفن صيد الأسماك والغوص على اللؤلؤ. كما كانت أغلب السفن تحمل العلم الفرنسي لتفادي تفتيشها من قبل السلطات البريطانية في المنطقة.

والدليل على ذلك أنه في عام 1910م أوقفت السلطات البريطانية إحدى السفن المملوكة العائلة بن غالب (تحديداً ماتقي)؛ لأنها كانت تحمل أسلحة وترفع العلم الفرنسي في نفس الوقت، وهذا المثال يوضح استمرار تجار الكويت في تهريب السلاح حتى بعد تعهد الشيخ مبارك البريطانيين بعشر سنوات.

وعندما أيقنت بريطانيا عدم جدوى تلك المعاهدات في الحد من ظاهرة تهريب السلاح وتجارته في منطقة الخليج بشكل عام، ومسقط بشكل خاص، أقامت مؤتمرًا عُقد في بروكسل بين عامي 1908 و1909م لمحاولة تقريب الآراء بين القوى الغربية مثل إيطاليا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، في التعاون مع الحكومة البريطانية لمنع تجارة السلاح. إلا أن هذا الاجتماع لم يأتِ بالنتيجة المرجوة بسبب معارضة فرنسا وسوء ظنّها في حكومة الهند البريطانية. لذا لجأت بريطانيا إلى اجرائها الأخير لمحاولة وقف تجارة تهريب السلاح، فعملت في عام 1910م حصارا بحريا حول ساحل مكران لمدة عام، وذلك لمراقبة حركة سير السفن المحمّلة بالسلاح. غير أن مثل تلك العملية كانت مكلفة ماليا للحكومة البريطانية، ففك الحصار وفشلت جميع مساعي بريطانيا لوقف عملية الإتجار بالسلاح.

على الرغم من عدم وجود مركز رئيسي وعلني مماثل لمسقط في الجهة العلوية الشمالية من الخليج التجارة السلاح، فقد استطاع تجار السلاح في الكويت مثل نجف بن غالب وأخيه محمد تقي بن غالب (ماتقي)، وابن الحاج محمد تقي بن غالب الأول عبد الحسين محمد تقي بن غالب، وابنه الثاني محمد حسن محمد تقي بن غالب، وزوج شقيقة محمد تقي بن غالب المعروف بعوض بن محمد، وأحد أقرباء محمد تقي بن غالب الملقب بملا عبود، ومحمد علي معرفي وابنه اسماعيل، وآخرين مثل يوسف كازروني ومحمد علي الملقب بـ (مدوه) ، والحاج ميرزا حسين نجفي أصفهاني، استطاعوا أن يجعلوا من الكويت «مسقط» ثانية في شمالي الخليج في نهاية العقد الأول من القرن العشرين الميلادي وللتدليل على ذلك يشير أحد تقارير الوكيل البريطاني في الكويت المؤرخ في عام 1910م إلى أن «السلاح في الوقت الحالي يُباع في الكويت بشكل علني ولم يعد بالخفاء، وان هناك الكثير من المحلات الجديدة فتحت لبيع السلاح.

كما يؤكد تقرير آخر مسجّل من الوكيل البريطاني شكسبير (Shakespear) في نفس العام أن أكبر ثلاث شركات استيراد الأسلحة في الكويت تملكها أسر من العجم المستقرين في الكويت (أي سكان الكويت من ذوي الأصول الفارسية)، وأن لديهم ما يقارب 9600 بندقية (تفق) و2300 حقيبة من الذخائر (فشق في اللهجة الكويتية). أما الشركات الخمس. الباقية فهي الأشخاص عرب - لم يعلن أسماءهم- ولديهم ما يقارب 3400 بندقية و6850 حقيبة من الذخائر، وأن العجم يمدون ويزودون هؤلاء العرب، من أصحاب الشركات الأخيرة، بتلك الأسلحة والذخائر. كما أشار التقرير إلى أن معظم التجار العجم يعتبرون وكلاء يتعاملون مع تجار في مسقط مثل التاجر الفرنسي المعروف جوجيير (أو جوجي كما تنطق بالفرنسية) والتاجر ميرزا حسين والتاجر علي خان والتاجر دامودار (هو على الأرجح جومادار).

وتشير الجداول المسجلة في الوثائق البريطانية لحركة استيراد السلاح وتصديره في ميناء مسقط من تاريخ 1 أبريل 1905م إلى تاريخ 31 أكتوبر 1906م، والتي تم إعادة تصديرها للكويت، إلى أن هناك خمسا وعشرين عملية استيراد أسلحة نقلت أكثرها للكويت عن طريق سفن بخارية أجنبية، في حين حظي كل من عائلتي معرفي وبن غالب ببعض من عمليات نقل السلاح المذكورة؛ حيث نقل محمد تقي بن غالب 2000 بندقية و2000000 طلقة نارية من مسقط إلى الكويت عبر أحد الأبوام الذي لم يذكر اسمه بين 23 و29 أغسطس من عام 1906م، كما تعاون كل من محمد تقي بن غالب ومحمد علي معرفي في نقل 4500 بندقية و1500 حقيبة من الذخائر إلى الكويت عبر أحد الأبوام - والذي لم يذكر اسمه - بين 15 و 28 فبراير من عام 1906م. وبما أن هناك وثائق أخرى توضح أن كلاً من العائلتين امتلك أبوامًا بأسماء مختلفة مثل فتح الخير والهاشمي وغيرهما فإنه من الممكن أنهما قد نقلتا تلك البضائع عن طريق أبوام تملكانها.

وتوضح وثيقة بريطانية أخرى مؤرخة عام 1909م عدد الأسلحة والذخائر التي تمتلكها أسرة بن غالب في مخازنهم في الكويت، إذ كان محمد تقي بن غالب يملك في مستودع العائلة ما يقارب 3000 بندقية و300 حقيبة من الذخائر، وعوض بن محمد زوج شقيقة محمد تقي بن غالب كان يملك ما يقارب 800 بندقية و60 حقيبة من الطلقات النارية. كما أن ملا عبود الذي يُعتبر أحد وكلاء التاجرين ميرزا خان والفرنسي جوجيير في مسقط كان بحوزته كمية أقل من قريبه محمد تقي بن غالب.

ومما تجب الإشارة إليه هو أن هناك القليل من تجار الأسلحة العرب ذوي الأصول النجدية الذين كانوا ايضا يشترون الأسلحة من تجار عائلتي معرفي وبن غالب ويتاجرون بالسلام ايضا، كان منهم التاجر يوسف الشرجي والتاجر صالح الشرجي والتاجر ناصر بن سويلم والتاجر ملا عبدالله العتيقي. وكان الأخير احد وكلاء شركة فرنسية تتاجر بالسلاح في منطقة الخليج، وكان ايضا سكرتير الشيخ مبارك الصباح قبل تعيين خان بهادر ملا صالح سكرتيرا للشيخ مبارك.

لذلك كانت الكويت في عهد الشيخ مبارك الصباح سوقا رئيسيا لتصدير السلاح وتهريبه - بعد مسقط - تمد جيرانها في مناطق شبه الجزيرة عن طريق القوافل عبر طرق التجارة البرية من جهة الجنوب والجنوب الغربي، ومناطق البصرة والزبير والخميسية من جهة الشمال. وكانت تصدر السلاح عبر طرق التجارة البحرية عن طريق السفن الشراعية إلى موانئ ساحل بلاد فارس مرورا بمياه الخليج من جهة الشرق أو عبر شط العرب من جهة الشمال الشرقي؛ إذ يؤكد الكابتن واتس أحد الموظفين البريطانيين في تقريره أن السلاح يُصدّر من الكويت ويُهَرّب بواسطة (الدهو) - أي السفينة الشراعية - باتجاهين: الأول وبشكل كبير لموانئ الساحل الفارسي بين مينائي بندر ديلم ولنجه، والثاني وبشكل أقل إلى كل من قطر ودبي.

لهذا بدأ تجار السلاح في سواحل بلاد فارس والنجديون في شبه الجزيرة يقدمون إلى الكويت منذ بدايات القرن العشرين الميلادي حتى نهاية العقد الثاني من نفس القرن لشراء البنادق خاصة من الأنواع المرغوبة مثل الموزر والمارتيني والبراوننغ.

وتذكر إحدى الوثائق البريطانية أنه في العقد الأول والثاني من القرن العشرين الميلادي كان كثير من الناس والتجار وغيرهم يترددون على الكويت قادمين من دشتستان وتنقستان بشكل مستمر لشراء الأسلحة وتصديرها لتلك المناطق. كما كان النجديون وبعض القبائل مثل الظفير والعجمان يقومون بنقل الأسلحة من الكويت برا إلى مناطق شبه الجزيرة والزبير والبصرة وسوق الخميسية في جنوب بلاد الرافدين، فكانت القبائل عن طريق قوافلها البرية تنقل ما بين 400 و500 بندقية من الكويت إلى بلاد الرافدين شهرياً وفقا لأحد التقارير البريطانية. كما تم تهريب 200 بندقية من الكويت إلى الزبير في عام 1913م وفقا لتقرير بريطاني آخر. لذلك فإن مثل هذه التنقلات البرية والبحرية المستمرة لتصدير الأسلحة واستيرادها اعتبرت أمراً مزعجا للبريطانيين، ما جعل بريطانيا تحذر حاكم الكويت من الزيارات المستمرة لهؤلاء الناس والتجار للكويت، وضاغطة عليه للتحري عن المشكوك فيهم، والقبض عليهم إذا ما ثبتت عليهم المشاركة في الاتجار بتهريب السلاح.

العلاقة مع أسرة الصباح

كان كل من التاجرين الحاج نجف بن غالب والحاج اسماعيل معرفي وأقربائهم «اخوتهم وابناؤهم» الوكلاء الوحيدين والحصريين للشيخ مبارك الصباح في تهريب السلاح وشرائه له من مسقط، خاصة وأن بعض الوثائق توضح أنهم تشاركوا في فترات معينة بتهريب السلاح للشيخ مبارك؛ حيث توضح الوثائق البريطانية والوثائق العائلية لأسرة بن غالب أن الشيخ مبارك تعامل مع العائلتين على الرغم من أنه كان يتعامل مع بن غالب بشكل أكثر. ويتضح ذلك إذا قمنا بمقارنة عدد الوثائق البريطانية المسجّلة للعائلتين في ملفات السلاح المحتفظة في الأرشيف البريطاني.

الأهم من ذلك، أنه لولا الثقة المتبادلة بين الشيخ مبارك الصباح وأبناء العائلتين، والعلاقة التاريخية القوية الممتدة بين أسرة الصباح وهاتين العائلتين واحترافيتهما في مجال الاتجار بالسلاح وتهريبه حتى قبل عهد الشيخ مبارك، لولا ذلك لما تعامل الشيخ مبارك مع هؤلاء التجار.

فقد دلت الوثائق البريطانية وأكدت على تلك العلاقة الوطيدة بين حاكم الكويت والأسرتين واحترافيتهما في هذا المجال. فبالنسبة لعائلة بن غالب ذكرت إحدى الوثائق البريطانية ثناء الشيخ مبارك الصباح على وكيله نجف بن غالب في عام 1910م ووصفه بأنه «راعي صنف» في رسالته الموجهة إلى الوكيل البريطاني في الكويت شكسبير (Shakespear). كما كان الشيخ مبارك يصطحب معه الحاج نجف بن غالب في بعض رحلاته إلى البصرة والفاو كما تذكر إحدى الوثائق البريطانية وعلى ذلك نستنتج وفقا للوثائق البريطانية والوثائق العائلية للتاجر نجف بن غالب أن الشيخ مبارك كان لا يتردد في طلب شراء السلاح أو تهريبه من وكلائه من العائلتين (بن غالب ومعرفي)، فقد اعتمد اعتماداً كلياً على هاتين العائلتين للحصول على السلاح سواء بعلم البريطانيين أو دون علمهم، مما أسهم وساعد في تزويد الشيخ مبارك بالأسلحة اللازمة في وقت الحروب وفي الظروف الصعبة.

