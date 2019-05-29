مصابيح

كلما شاهدت الفنانة اسيل عمران، رحت اتساءل متى ستفجر هذه الفنانة طاقاتها الكامنة؟، ويظل الجواب معطلا، لاننا امام طاقة فنية، لاتزال تتحرك بُخمس امكانيات، لانها امام ادوار وشخصيات ونصوص، لا تذهب بها الى منطقة التفجير والتجلي.

ارصدها هذه الايام من خلال مسلسل «ماذا لو؟» حيث تمثل احدى المسارات الاساسية في احداث هذا المسلسل والى جوارها الفنان المتميز علي الحسيني، والذي يمثل هو الاخر طاقة فنية «مذهلة» بانتظار الانعتاق من هيمنة وسطوة الشخصيات الصغيرة والضيقة ويبدو انه كان قريبا من تلك اللحظة في تجربته في «ماذا لو؟» بينما ظلت الفنانة اسيل عمران، تراوح في ذات المنطقة حتى رغم جرأة الدور واهمية الشخصية ومساحة الجدلية التي تمثلها.

تمتلك الفنانة اسيل عمران «مواليد 1989» خزيناً عالياً من المكنونات، فهي لا تحتاج لأن تستدعي الحزن ليتفجر او الفرح ليزهو ويزدهر، او بقية التفاعلات الانسانية لان زاد التجربة والمتغيرات التي تحيط بها، حققت عندها معادلة التراكمات العالية من الاحاسيس، وهذا ما نحسه في جملة من التجارب الدرامية التي قدمتها ومنها «غرابيب سود» و«اليوم الاسود» و«قابل للكسر» و«عطر الجنة» و«اكون اولا » وهي تظل دائما بانتظار النص والشخصية وايضا المخرج الذي يستفز امكانياتها وجوانب من تلك الطاقات الكامنة.

في «ماذا لو؟» هي ضمن سياق تجربة درامية استثنائية على صعيد الشكل والمضمون، وتشهد شخصيتها مساحات ايجابية من التصاعد الدرامي، بالذات في الجزء الثاني حيث حصاد «ماذا لو؟» وتبعيات ذلك القرار.

ولكن اسيل تظل تتحرك في ذات الاطار تقريبا، حيث الفتاة الانيقة «الثرية» ولربما النظيفة اكثر من اللازم، والتي تحدد ملامح ادائها وحضورها منذ اللحظات الاولى من العمل، وتظل تسير على نفس النهج، بينما هي في الحقيقية تمتلك طاقات ابعد واعمق دراميا وهنا نهمس بان عليها ان تذهب الى شخصيات ولربما مسلسلات جديدة خارج فضاء العلبة الخليجية التي تبدو مؤطرة امام طاقاتها كممثلة وكمطربة وقبل كل هذا كمتميزة صقلتها الايام والتجارب بسرعة كبيرة، وهي اليوم في مواسم الحصاد، لتفجر تلك الكوامن، المكبوتة، وتلك الطاقعات المؤجلة، والحائرة بين الغناء والازياء والموضى والجمال والتمثيل. اسيل عمران، فنانة «محترفة» بكل ما تعنى هذه المفردة تعرف مهنتها، كما تعرف راحة يديها، ومنذ اللحظة الاولى التي تقرأ به النص وشخصيتها، تحدد مساراتها وحلولها وحتى اللحظة لم يأتها ذلك النص وتلك الشخصية وهذا الحوار الذي يدهشها، ويدهشنا ويفجرها ويسعدنا ويمنحها فضاء اضافياً للتحليق وفي المقابل مساحة اكبر من الاوكسجين النقي تنعشنا ونحن نشاهد ونتأمل حضور نجمة شابة عرفت الطرق الى مناطق قصية بعيدة في حرفتها «التمثيل» كما عرفت الطريق الى فضاءات اخرى، ضمن فضاءات الطاقات الكامنة التي تمتلكها.

اسيل عمران، هي الحساسية المرهفة والتقمص بلا تكلف، والتمثيل بعفوية، والمعايشة بعذوبة والذهاب الى الشخصية بمكنونات تعرفها وتعيشها وتقدمها.

رغم حضورها العالي، وتجليات الشخصية، بالذات مع الحضور العالي للفنان الموهوب علي الحسين الا ان الفنانة اسيل عمران تظل تتحرك في فضاء تعرفه، ويبدو مستعاداً لذا تظل ونظل ننتظر تلك النقلات الكبرى التي تمنحها الذهاب الى بقاع وانحاء وعوالم في الاداء لم تقدمها من قبل، وهذا حتما يعني التجديد المرتقب من نجمة تمتلك الكثير من النضج والطاقات الكامنة.

