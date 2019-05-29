مصابيح

باختصار شديد، على كبار نجومنا ان يعيدوا حساباتهم فيما يقدمونه من اعمال درامية تلفزيونية لان النسبة الاكبر مما يقدم هو دون الطموح.

نحن هنا مع الحضور واهميته البالغة، ولكن ليس على حساب الفنان ومسيرته.. وقيمته ومكانته.

القراءة المتابعة والراصدة، والتي دخلت في العشر الاواخر من شهر رمضان، تؤكد بأننا اما عدد غير قليل من الاعمال الدرامية، التي ترتبط باسماء النجوم الكبار، والتي تبدو بعيدة عن الطموح، خصوصا، في ظل الامكانيات والدعم الايجابي، من لدن وزارة الاعلام، التي تحرص قياداتها، وبتوجيه من معالي وزير الاعلام، وزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري، ووكيلة الوزارة منيرة الهويدي، والوكلاء المساعدين كل في قطاعه ونخص الوكيل المساعد لقطاع الاذاعة الشيخ فهد المبارك والوكيل المساعد لقطاع التلفزيون سعود الخالدي، فإننا في المقابل امام نتاجات متفاوتة المستوى تدعونا للمطالبة بمزيد من الحراك وايضا النصوص والنتاجات الفنية المتميزة.

نتاجات تليق باسماء الكبار قبل اي شيء اخر، وتليق بمكانة وزارة الاعلام والانتاج الفني الدرامي الكويتي.

مجددا نؤكد، بأننا مع الحضور واهميته وترسيخه كنهج، ولكن ليكن هذا الحضور المقرون بالكبار، متوازيا مع قيم فنية، ابداعية عالية، في مختلف قطاعات الحرفة الفنية.

ولاننا نخاف على الكبار، نقول ان عليهم اعادة النظر في اختياراتهم.

وعلى المحبة نلتقي

