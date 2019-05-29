مصابيح

صرحت المذيعة حصة البناي لـ«النهار» عن البرامج التي تطل من خلالها على المشاهدين خلال شهر رمضان وعبر شاشة الشاهد من خلال برنامج «غبقتنا» وايضا في برنامج «judge» عبر قناة الروضتين التي تعرض عبر «اليوتيوب» وعن تلك البرامج وما يحتويها من فقرات ومواد حيث قالت : من خلال برنامج «غبقتنا» الذي يعرض على قناة الشاهد وذلك مع الاعلاميين جعفر محمد وبداح السهلي ومع مذيعات ومذيعين من الشاهد حيث ان اجواء البرنامج مناسبة للشهر الفضيل ويحتوى على العديد من الفقرات المتنوعة واستضافة الشخصيات المختلفة ولا يخفى انه يوجد «حزاوي» ومسابقات خاصة ان هدفنا يكون امتاع الناس عبر شاشة الشاهد التي تعتبر اول مشاركة لي واتمنى من خلال هذا البرنامج ان احوز على رضا المتابعين

وقالت ايضا : البرنامج يعطي انطباعا عاما عن الغبقة الكويتية وخاصة في ليالي القرقيعان ونحاول ان نتطرق مع الضيوف عن الشهر الفضيل وما يتخلله من زيارات وامور اجتماعية تهم العائلة الكويتية على وجه الخصوص وايضا التحدث عن انطباع الناس عن شهر رمضان ومقارنته بالماضي ويتم ايضا استضافة الفنانين والتحدث معهم عن مجريات العمل الدرامي الذين يشاركون به وطرح اراء النقاد والجمهور ولا ينجر البرنامج الى الروتين الممل بل يبتعد عن ذلك بحيث يكون احساساً لدى المتابع بانه جالس في بيته ومعه هؤلاء الضيوف ودائما ما نسعى لان يكون برنامج «الغبقة» مميزا عن غيره من البرامج الاخرى التي تعرض على شاشات مختلفة وطرح مواد وفقرات مميزة.

وقالت ايضا : يوجد عندي برنامج بعنوان «judge » الذي يعرض على قناة الروضتين باليوتيوب حيث قابلت الكثير من المؤثرين في عالم السوشيل ميديا والفنانين منهم الفنان طارق العلي الذي سيكون الحوار معه جريئا وسيتم التطرق الى العديد من المواضيع التي لم يسبق له ان تطرق لها في وسائل الاعلام خاصة ان البرنامج مساره يعتمد على الحوار الجريء.

