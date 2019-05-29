مصابيح

لأسباب كثيرة تسيدت الدراما المصرية والسورية في العالم العربي، وكانت نافذة للتأريخ الثقافي والاجتماعي. ومن الطبيعي أن تترك كلتاهما تأثيرها على صناعة الدراما في مجمل الدول العربية التي شهدت خلال السنوات الماضية تطورات ملحوظة في صناعة دراما ذات هوية محلية، فحتى داخل «الدراما الخليجية» باتت هناك فروق ما بين الأعمال السعودية والإماراتية والكويتية.. مثلما هناك دراما عراقية.. وربما ظلت الدراما المغاربية بعيدة عن المشهد والاهتمام الإعلامي، فانكفأت على ذاتها، في ظل سطوة الدراما المشرقية عمومًا.

وعانت الدراما الليبية تحديدًا نتيجة الأربعين سنة العجاف لحكم القذافي، لذلك كانت المفاجأة أنه بعد عقود الجدب والمحو والمسخ، ورغم ظروف العنف والحرب الدائرة وتدهور الأوضاع، نجحت الدراما في العودة بقوة للشاشة العربية، عبر مسلسل «زنقة الريح: حكاية الوطن والناس» للكاتب عبد الرحمن حقيق، والمخرج أسامة رزق، وإنتاج وليد اللافي. يتسم العمل بحرفية عالية على مستوى المونتاج والكاميرا والموسيقى التصويرية وإن زادت عن حدها حاليًا، ليُضاف اقتدار كاميرا رزق إلى إحكام البناء الدرامي لنص حقيق، ، وتفاني عشرات الممثلين الليبيين، إلى جانب زملائهم من تونس، في تقديم صورة نابضة بالحياة وإثارة النوستالجيا لمدينة طرابس في الأربعينيات تحت وطأة الاحتلال البريطاني عقب هزيمة الطليان. كما يعكس الحوار والشخصيات فسيفساء المجتمع الليبي، وتعايش شخصياته: مسلمة ومسيحية ويهودية، عرب وجاليات يونانية وإيطالية، حيث تتداخل مع اللهجة المحلية مفردات إيطالية وإنكليزية.

كما تجسد الحارة ذلك التفاوت الطبقي، وعمارة الأحواش، والمهن التراثية كالغزل وتصنيع الأدوات المعدنية والصيد في البحر، وارتياد المقاهي والبارات.

وهو في ذلك يذكرنا بأعمال مثل «باب الحارة» السوري في جزئه الأول على الأقل، وكذلك بمستوى أعمال أسامة أنور عكاشة خصوصًا «ليالي الحلمية».

فالمسلسل يستعيد بإتقان وجه ليبيا المفقود تحت وطأة الحرب الحالية. ويؤرخ لإنسان ليبي تم محوه تحت وطأة صور القذافي وسنين حكمه.

وفي ظل ظروف الإنتاج الصعبة، يستحق فريق العمل التحية على جهدهم الكبير في بناء ديكور ذلك الفضاء التراثي الذي يعود إلى سبعين سنة خلت.

كما أضفى نجوم العمل ببراعتهم في الحوار، ولغتهم الجسدية السلسة، جمالًا على الأداء، خصوصًا: محمد عثمان، واصف الخويلدي، عبد الحميد التائب، صالح القراد، لبنى عبد الحميد، أنور التير، جميلة المبروك، سيرين بن يحيى، محمد كارة، مهند كلاش، مصطفى الشيخ، حسن قرفال، زبيدة قاسم، فتحي كحلول، عبد الله الشاوش، ونجلاء بن عبدالله.

ورغم الطبيعة التراثية للعمل لا تبدو اللهجة الليبية صعبة على المتلقي العربي عمومًا، ولا الأجواء غريبة على المجتمع الخليجي على وجه الخصوص.

