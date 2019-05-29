مصابيح

تمثل مدينة القدس المقدسة الحاضر الاساس لفيلم بوابة الجنة للبريطاني ريدلي سكوت . والذي استطاع ان يشتغل على محور القدس بكثير من العمق والتحليل لاهمية المدينة ومكانتها المقدسة. كما احتفى في تلك التحفة السينمائية بصلاح الدين الايوبي. والذي قدمه بصوره مقرونة بالتقدير على تسامحيته وعمق فهمه للإسلام ورسالته الموحدة . ويمثل فيلم مملكة الجنة أحد أبرز الأعمال السينمائية التي تناولت موضوع الإسلام بكثير من الموضوعية والعمق من خلال موضوع الحروب الصليبية وصولا الى شخصية صلاح الدين الايوبي التي قدمت بكثير من التحليل بعيدا عن التطرف والعنصرية.

فيلم مملكة الجنة يعتمد على نص سينمائي كتبه السيناريست وليام موناهان وقام باخراج الفيلم وانتاجه المخرج البريطاني القدير ريدلي سكوت وكل من موناهان وسكوت حيث لهما تاريخهما وبصمتهما الخالدة في ذاكرة الفن السابع. ترتكز أحداث الفيلم الذي مدته 144 دقيقة على حكاية الحداد باليان من إحدى القرى الفرنسية، الذي يرحل للمشاركة في الحروب الصليبية التي دارت رحاها بين المسيحيين والمسلمين سنوات بل عقوداً طويلة، في محاولات استرداد مدينة القدس بقيادة صلاح الدين الايوبي التي احتلها الصليبيون.

كتب السيناريو الروائي الاميركي وليام موناهان الذي كتب العديد من الاعمال ومنها المغادرة ومدينة الآثام وحافة الظلام.

في فيلم مملكة الجنة اذا كانت القدس هى المحور والخط الأساسي على صعيد الحضور فان المحور الدرامي هو شخصية الحداد باليان أورلاندو بلوم الذي يعيش حالة من الحزن لانتحار زوجته، ذات يوم تصل مجموعة من الصليبيين الى قريته، من بينهم شخص يعرف نفسه انه والدة غود فري ليام نيشون ويدعوه للسفر معه الى الاراضي المقدسة، ولكن باليان يرفض، وبعد حين يعرف سبب اغتيال زوجته ليقوم بقتل شقيقه مايكل شين ويهرب من القرية لتقوده الرحلة للانضمام الى والده أملا في الحصول على الغفران والخلاص لنفسه وزوجته في القدس.

وعبر رحلة مملوءة بالحكايات والكشف لكم من القضايا والممارسات التي كان يقوم بها الجنود والمتطوعون للمشاركة في الحروب الصليبية، من خلال رحلته مع والده البارون غود فري، الذي يصاب في احدى المواجهات ويصاب بالتسمم بالدم.

ليمضي باليان بعدها من ميسينا الايطالية مستكملا رحلته الى القدس في رحلة بحرية تتحطم خلالها السفينة ويكون هو الناجي الوحيد ومنذ وصوله يواجه احد الفرسان العرب المسلمين، الذي يدله على طريق القدس وفور وصوله يطلق سراحه ويعطيه الحصان ما يدفع الفارس لان يقول لباليان ان هذا العقل يكسبه كثيرا من الشهرة عند المسلمين لمواقفه المشبعة بالتضحية والتسامح والإيثار. وفور وصوله يصبح باليان مقربا من القيادات الصليبية، ومن بينهم الملك بالدوين الرابع ادوارد نورثون وشقيقة الملك الاميرة سيبيلا ايفاغرين كما يكتشف ممارسات عن دي لوزيتان الذي يدعم انشطة معادية للمسلمين، وهذا الامير يتحرك بضراوة بعد وفاة الملك بالدوين عبر كسر الهدنة مع صلاح الدين الايوبي وتأجيج الحرب ضد المسلمين.

ويصبح هم باليان هو إعادة استصلاح الاراضي وتفعيل نظم الري الحديثة، والأحداث تجري في عام 1184.

عندها يعجب الجميع بفعل وممارسات باليان وتصرفاته التي تمتاز بالتواضع والعقلانية وايضا التسامحية كما تتطور علاقته مع الاميرة سيبيلا ليصبحا عاشقين.

فيما يتحرك غي لوزيتان وحليفه أرناط، من اجل مهاجمة قافلة إسلامية ولكن باليان يرفض ويقوم بفرض رسوم على الجميع والعمل على تهدئة مفردات التوتر، وصولا الى استعادة حكايته مع الفارس المسلم الذي ساعده والذي نكتشف انه عماد الدين زنكي مستشار صلاح الدين الايوبي.

عندها تقترب إحداثيات الفيلم وبكثير من الشفافية وايضا الموضوعية لرصد جوانب من مسيرته وتاريخ وإنجازات صلاح الدين الايوبي وأيضا التسامحية التي اتصف بها.

حتى تصل الى مرحلة تتسلم بها سيبيلا السلطة وتحاول استخدام بعضها للحفاظ على السلام رغم مرض ابنها، بذات المرض الذي توفي به عمها الذي وصف ان هذا المرض يمثل اللعنة الأبدية وتحاول تخليصه من ألمه عبر السم، لتدخل بها دائرة الحزن.

هنا تؤول الأمور الى رينالد الذي يقوم بقتل اخت صلاح الدين الايوبي كما يرسل مجموعة من المقاتلين الشرسين لتنفجر الحرب وإلغاء الهدنة. هنا ينصح باليان بعدم المواجهة لان جيش صلاح الدين سيكون له النصر لأنه يدافع عن أرضه وقضيته وشعبه.

وصولا الى معركة حطين التي يفوز بها المسلمون على الصليبين وهزيمتهم وعودتهم ولكن بليان يبقى في المنطقة من أجل حماية الجميع وهنا يوافق صلاح الدين بعد الحوار مع بليان الذي يحتل موقعه ومكانته عند المسلمين بأن يسمح للمسيحيين بالمغادرة دون أن يتعرض لهم أحد.

ويكون قرار صلاح الدين مغادرة جميع الصليبيين بأمان مقابل القدس ليعود بليان ليلتقي بسيبيلا ويساعدها على الخروج والعودة الى الديار.

عند إطلاق الفيلم حصد الفيلم ردود افعال متباينة إلا ان أبرز ما كتب كان من خلال الناقد روجر ايبرت الذي اكد ان رسالة فيلم مملكة الجنة اعمق من فيلم المصارع جلاديتر لريدلي سكوت لمضامين التسامح والتعرف على عظمة الدين الاسلامي ورجالاته وايضا استغلال الحروب الصليبية لاهداف سياسية واقتصادية وأيضا نفسية مقرونة بالمرض والتعصب.

وضمن الإشادات التي حصدها الفيلم مجموعة من الكتابات النقدية الإيجابية خصت النجم السوري غسان مسعود الذى جسد شخصية صلاح الدين الايوبي باقتدار فني وإبداعي عالي المستوى.

كما سيظل المشاهد في أنحاء العالم يتذكر المشهد الذي يمر به صلاح الدين على الصليب وهو على الأرض ليقوم برفعه تقديسا وإجلالا للدين المسيحي وهو من المشهديات الخالدة والمهمة في هذا الفيلم، ولربما في السينما العالمية.

وفي الفيلم عدد بارز من النجوم منهم أورلندو بلوم وأيضا جرين وجريمي ارونزو وبراندون جيلسون وغسان مسعود ومايكل شين ووليام ينسون وخالد النبوي.

صاغ الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار هاري جريجسون ويليامز وادار التصوير جون ماثيسون، وقد بلغت ميزانية الفيلم 130 مليون دولار وحقق عوائد بلغت 211 مليون دولار، ونشير هنا الى ان النسخة الاولى للفيلم كانت مدتها 190 دقيقة نسخة المخرج ولكن وأمام ضغط اصحاب صالات العرض، تم إعداد نسخة نهائية مدتها 144 دقيقة.

فيلم مملكة الجنة من الأعمال السينمائية التي يمكن التوقف عندها بكثير من التقدير لانها قدمت الإسلام بكثير من التقدير وتعاملت مع احداثيات ذلك الزمن وتلك المرحلة المشبعة بالاحداث والمواجهات بكثير من العمق، وأيضا الانصاف وبالذات فيما يخص شخصية صلاح الدين الايوبي الذي عرفنا دوره الكبير في تحقيق الهدنة، والسلام وأيضا الدعوة لعلاج الملك ثم وصولا الى الانتصار العقلاني، والتسامحية الكبيرة، في العفو وترك الصليبيين يعودون الى بلادهم، لتبقى راية القدس حرة، عربية، مسلمة، مسيحية، تستوعب جميع الأديان. فيلم مملكة الجنة أهم عمل سينمائي عالمي نصف الإسلام والمسلمين.. وهو أيضا أهم النتاجات التى تقدم المدينة المقدسة رغم ان جميع المشاهد صورت في المملكة المغربية وفي مدينة وزرزات جنوب المغرب . إلا أنه تم بناء مجسمات مأخوذة من الملامح المعمارية لمدينة القدس الشريف.

