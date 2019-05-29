مصابيح

تناولنا في الجزء الأول من هذه الحلقة جوانب وملامح عديدة من شخصية هذا النجم الأسطوري وعرضنا لمكانته وجماهيريته الواسعة والتي جعلته من اقرب النجوم إلى قلوب وعقول الجماهير حتى انه أصبح المتحدث الرسمي عنهم على شاشة السينما وأيضا عرفنا لإرادتنا القوية التي جعلته يواجه قسوة ظروف طفولته ونشأته وبدايته في طريق الفن.. وكيف تبناه صلاح جاهين وكيف عوضه عن أزمته بعد استبعاده القاسي من فيلم الكرنك وعلاقته وصداقته مع محمد خان وماذا قال هو نفسه وماذا قالت آثار الحكيم عن تقمصه المتفرد لأدواره وماذا قال عنه خيري شلبي وغيرها من المواقف والجوانب في حياته وشخصيته. وفي هذا الجزء الثاني والأخير نواصل الغوص أكثر في شخصية احمد زكي الفنية والإنسانية ونبدأ بواحد من أهم أفلامه وأكثرها نجاحا فنيا وجماهيريا ناصر 56 وكان هذا الفيلم هو بداية تجسيده للشخصيات الشهيرة على شاشة السينما.. صحيح انه قبل هذا جسد شخصية عميد الأدب العربي د.طه حسين لكن هذا كان من خلال الدراما التلفزيونية.

وبقدر ما كانت هذه الشخصيات من بين أحلام وطموحات احمد زكي- كما قال لي شخصياً- ألا انه كانت من الصعوبة بمكان وذلك بحكم موقعها التاريخي والجماهيري جمال عبدالناصر كان شخصية تملك الكثير من الحب الجارف من جانب الجماهير على مختلف الأجيال حتى من الذين لم يعيشوا عصره وهناك أيضا الرافضين ولفترة حكمه أي انه من الشخصيات التي حولها بعض- أو كثير- من الجدل فكيف سيتعامل معها.. وكيف سيظهرها على الشاشة هل شكلاً فقط.. وهذا جانب من السهل تنفيذه- بالماكياج وتطوره- لكن كاريزما وروح عبدالناصر نفسه؟! والصعوبة أيضا تكمن في الفترة نفسها التي يتناولها الفيلم حيث انه ليس سيرة ذاتية بشكل كامل لعبدالناصر.

والحقيقة- وهذا رأي شخصي- أن الفيلم على المستوى الدرامي طويلاً ومملاً رغم أن الحدث الرئيس الذي طرحه الفيلم قرار تأميم قناة السويس حدث ضيق إذا تناولناه دراميا من هنا جاز القول- وبكل ارتياح- أن الذي أنقذ هذا الفيلم وحقق له نجاحه هو احمد زكي وتقمصه الهائل والعبقري لشخصية عبدالناصر روحاً وشكلاً ولولا هذا الجهد والعبقرية من جانبه لسقط الفيلم فنياً وجماهيرياً بدليل انه هناك فيلماً آخر تناول حياة عبدالناصر بطاقم فني مختلف تماما فشل فشلا زريعا إذن فما سر هذا التألق من جانب هذا النجم ؟ الإجابة تأتي سريعا وعلى لسانه هو شخصيا أنها الاعتبارات العاطفية ذكريات الطفولة وأحلام الناصرية الكبيرة التي عايشها في صدر شبابه المبكر وهذا الحماس الذي جعله يعيش لعامين كاملين متفرغاً للتحضير والتجهيز لهذا الفيلم ولا يأتي هذا إلا من حلم طموح وحماس وتضحية مادية لذلك قال: صحيح كان هذا الفيلم ومثل هذه الشخصيات من أهم أحلامي وطموحاتي لكنني أيضا وعصري شعرت أن هذا الفيلم واجب وطنى وكنت استطيع أن احترم ثلاثة أو أربعة أفلام خلال الفترة التي استغرقها الفيلم تحضيرا وتصويرا والنجاح الكبير الذي حققه أثلج صدري.

وقابل الناصريين النجاح الكبير للفيلم بحفاوة بالغة وأصبح أحمد زكي نجمهم المحبوب.. وسألته بشكل صريح: هل أنت ناصري؟ فقال: أنا اعرف انك لست ناصرياً وأنا كذلك وأيضا لست ساداتيا أنا مصري ولا انتمي لأي حزب سياسي ولا أحب السياسة ومتاهاتها ولا أحب الحديث فيها بإسهاب.. ولم أكن وحدي الذي وجه له نفس السؤال بل تلقاه من كل من قابلهم وكانت نفس الإجابة.. لكن النجاح الكبير للفيلم هو الذي دفعه بحماس شديد لتكرار التجربة وتقديم شخصية السادات من خلال فيلم أيام السادات الذي أنتجه بنفسه وهنا كان التناقض فالذي قدم شخصية عبدالناصر بهذه البراعة كيف يقدم السادات وهو الرجل الذي- حسب رأي الناصريين- عدو الناصرية ومدمر لكل انجازاتها والذي أنهى سيطرتها؟ بالتأكيد لم يكن يدور في فكر احمد زكي عندما قدم عبدالناصر انه سيوالي ذلك مباشرة بفيلم عن السادات يجسد فيه شخصيته ومن هنا كانت المغامرة في تقديم هذا الفيلم وهذه الشخصية ومن هنا كانت لعبة المتناقضات التي أراد هذا النجم أن يثبتها حيث قال: فن التمثيل ليس سوى تجسيد المتناقضات من الممكن أن تجسد الشيء ونقيضه ولم يكن بالتأكيد يقصد ثناء ومديح لعبدالناصر وإساءة للسادات أو هجوما عليه بدليل حماسه الهائل للفيلم وإنتاجه.. ورحبت أسرة السادات بالمغامرة وفتحت له المنزل ليصور فيه ما شاء من مشاهد ولقطات الفيلم حتى تكون الأحداث في أماكنها الطبيعية.

وحقق الناصريون نجاحاً هائلاً وكانت المفاجأة الهجوم الشديد من جانب الناصريين على احمد زكي الذين كانوا يرونه من قبل بطلا شعبيا ووجدوا في تقديمه لشخصية السادات رده من بطلهم الذين حملوه على أعناقهم أمام دور العرض وقت عرض ناصر 56 بل إنهم اتهموه بالبحث عن زعامة شخصية وأن الذات المتضخمة عنده وغرور نجاح فيلمه السابق هو الذي دفعه لتقديم السادات بل إن بعض النقاد قابلوا الفيلم بفتور واضح وقالوا انه اقل من فيلم ناصر بل إنهم أيضا رأوا تراجع أدائه في هذا الفيلم وانه فقط استغل مهاراته القديمة في التقليد وقلد شخصية السادات ولم يتغلغل في روحها ومكنونها الداخلي كما فعل مع ناصر والغريب انه رغم كل هذا الحماس والجدل حول الفيلم إلا أن أحمد زكي كمنتج واجه خسائر مادية قال عنها: السبب الوحيد وراء الخسائر المادية التي تكبدتها كان خصوم السادات الذين لم ينظروا للفيلم على انه عمل فني فسعوا لإفشاله ونجحوا في تهريب بعض نسخه للخارج فقل عرضه في الدول العربية فتأثر التوزيع الخارجي للفيلم وتأكدت من ذلك بنفسي عندما سافرت إلى العديد من الدول العربية لبحث التعاقد على عرض الفيلم في دور العرض هناك فواجهت رفضاَ من أصحاب دور العرض وقالوا لي الفيلم يعرض في المنازل فمن سيأتي إلينا لمشاهدته؟ ولم يكن أمامي سوى توزيع الفيلم في أوروبا وأميركا ووافقوا على شرائه بالفعل لكنهم اشترطوا ضرورة حذف كل ما يتعلق بالقدس وفلسطين من على شريط الفيلم فرفضت بإصرار وبشدة وتكبدت خسائر فادحة وسألته يوماً: بعد كل هذا الهجوم وهذه الخسائر التي تعرضت لها ألم تشعر بالندم على فيلم السادات قال: العكس هو الصحيح تماماً لم أندم على الإطلاق: أنا كمصري اشعر بفخر شديد لأنني تقدمت الفيلمين وسيسحب في تاريخي تقديمي لعبدالناصر والسادات فهما- مهما كان الجدل حولهما- من رموز السياسة المصرية.. ولا أتعصب لواحد منهما على حساب الآخر.. رغم أنني اعلق على إحدى حوائط منزلي صورة لعبدالناصر وضعتها في برواز فخم. وكان احمد زكي لديه رغبة جارفة في تجسيد شخصية الرئيس مبارك ليكمل بها الثلاثية الرئاسية وذلك من خلال فيلم الضربة الجوية التي قادها مبارك أثناء حرب أكتوبر.. ونقابل بالفعل مع مبارك بعدما شاهد فيلم السادات وأثنى مبارك على الفيلم وأشاد بقدرات أحمد زكى الذي طلب منه في هذه المقابلة أن يسمح له بتقديم فيلم عن الضربة الجوية وكيف أنها ساهمت في انتصار أكتوبر.. لكن مبارك طلب منه أن ينتظر لبعض الوقت.. ولم تتحقق هذه الرغبة لأحمد زكي.

وتأتي إلى الشخصية الثالثة عبدالحليم حافظ وهي ثالث شخصية يجسدها النجم الكبير على شاشة السينما في فيلمه الأخير حليم الذي أخرجه شريف عرفه والحقيقة أن تفكير أحمد زكي في تقديم شخصية عبدالحليم على الشاشة كانت قديمة وترجع إلى سنوات بعيدة فهو من عشاق عبدالحليم وفنه الغنائي والسينمائي أيضا وكان يتعامل مع هذه الشخصية مثل تعامل أي إنسان عادي من جمهور العندليب عاشقاً لفنه ويرى أن أجيالا كاملة استمتعت بصوته العذب وتربت على أغانيه لذلك عاش في وجدان المصريين والعرب رغم مضى سنوات على رحيله..

والذي قد لا يعلمه الكثيرون أن المخرج داود عبدالسيد هو أول من عرض الفكرة على أحمد زكي الذي لم يكن- وقتها يخطر بباله على الإطلاق تجسيد شخصية عبدالحليم ولم يستوعب احمد فكرة داود في البداية لدرجة ظنه أنها مزحة لكن مع إصرار داود وإقناعه لأحمد بأنه اقدر فنان على تجسيد الشخصية من خلال إحساسه العالي الصادق وبدأت الفكرة تلمع بالفعل في رأسه ورغم أن داود عبدالسيد هو من سيكتب الفيلم ويخرجه ألا أن احمد زكي اقترح وقتها أن يكتب الشاعر والمؤلف عبدالسلام أمين سيناريو الفيلم بحكم العلاقة الأسرية التي ربطت بين العندليب وعائلة عبدالسلام أمين ابن عم محمد الموجي وابن خالته أيضا.. وكذلك لأن أمين صاحب خبرة هائلة في كتابه السير الذاتية التاريخية واقتنع داود وعقدت جلسات عمل بين الثلاثة لكن المشروع توقف فجأة عندما نهض بقوة مشروع فيلم ناصر56. وبعد النجاح الهائل لهذا الفيلم تجدد الحماس للمشروع القديم وكان اسم الفيلم العندليب وحكاية شعب لكنه واجه مشاكل عديدة وهائلة في تنفيذه حيث طالبته أسرة عبدالحليم بضرورة قراءة السيناريو.. فرحب بشدة لكنه فوجئ انه لم يكن هدفهم الاطلاع على السيناريو بل الحصول على 20% من صافي الإيرادات للفيلم ويقول النجم الكبير عن هذه الواقعة أصابتني الدهشة الشديدة من هذا الطلب الغريب وفوجئت بعد ذلك بابن شقيق عبدالحليم يتهمني بأنني أحاول الكسب المادي والمتاجرة بعبد الحليم بهذا الفيلم.. وأنني سأكسب من ورائه 15 مليون جنيه فقلت إذا كان هذا هو رأيهم فلماذا لا يتولون هم كأسرة للعندليب إنتاج الفيلم ويكسبون الملايين من ورائه واقترحت عليهم أن لا أتقاضى أي اجر نظير مشاركتي في الفيلم. ولم تكن الخلافات مع أسرة العندليب الراحل وحدها بل أن الموسيقار كمال الطويل ثار وغضب- وقتها- وقال: مستحيل أن يغني أحمد زكي الأغاني التي لحنتها لعبدالحليم.. وطمأنه أحمد زكي بأن الأغاني في الفيلم ستكون بصوت العندليب نفسه.. وسيكتفي هو بالتمثيل فقط.. وأعلنت إحدى شركات الكاسيت الكبرى أنها ستتقاضى أي شخص يقدم أغاني العندليب لأنها صاحبة حق الأداء العلني ولا يمكن تقديم الفيلم قبل الرجوع إليها والموافقة على شروطها وطلباتها المغالى فيها تماماً ولكثرة هذه المشاكل والعقبات توقف المشروع تماماً.. حتى جاء عماد أديب بعدها بسنوات ليحيي الفكرة والمشروع من جديد في رأس احمد زكي الذي كان متحمساً جداً وبالفعل تم تقديم فيلم حليم بكاتب آخر هو محفوظ عبدالرحمن وبمخرج أخر هو شريف عرفه والإنتاج لعماد أديب وقدم احمد زكي هذا الفيلم وهو يعاني بشدة من آلام المرض وكان مجهداً جداً والأطباء يرافقونه في مواقع التصوير.. وخلال هذه الفترة وأثناء التحضيرات الإنتاجية للفيلم طلب عماد اديب من احمد زكي تسجيل مذكراته بعد أن يعود من رحلة علاجه في فرنسا واتفق أديب على إنتاج برنامج يتحدث خلاله أحمد زكي ويحكى مذكراته من خلال 4 أو5 حلقات كل حلقة مدتها ساعتان على أن تتضمن حلقات البرنامج عرض لمشاهد سينمائية من أفلامه.. وأن يتم رصد ميزانية هائلة لهذا البرنامج ويتم تسويقه للعديد من الفضائيات.. وأنه سيكون تحت رعاية طبية كاملة أثناء تصوير حلقات البرنامج.. ورفض أحمد زكي بشدة هذه الفكرة وقال بغضب: أنت ليه عاوزين تنعوني قبل ما أموت. ورغم كل هذه النجومية الأسطورية التي حققها أحمد زكي من خلال أفلامه وشاشة السينما.. يطرح السؤال الكبير نفسه.. لماذا غاب هذه النجم عن المسرح وانحصر تواجده خلاله على بداياته الفنية؟ الحقيقة المؤكدة أن الطموح الأساسي داخل أحمد زكي في أحلامه الأولى كان المسرح ودراسته كانت مسرحية لكن هذا التحول وتغيير المسار بهذه الدرجة كان له أسبابه التي توضح جوانب هائلة من شخصية هذا النجم.. الفشل الأول واستبعاده من بطولة اوبريت القاهرة في ألف عام أثرت في نفسه كثيرا ولم ينساها ثم جاء الفشل الثاني والاهم والأكثر تأثيرا.. وهو مدرسة المشاغبين هذه المسرحية التي قال عنها أحمد أنها لم تكن تجربة ممتعة رغم الشهرة التي منحتها له.. ويرجع هذا إلى معاناته مع زملائه المشاغبين من أبطال المسرحية داخل كواليسها والمعاملة غير اللائقة التي كان يلقاها من بعضهم خصوصاً وأنهم جميعا كانوا كأسماء اكبر منه ويقول بنفسه عندما يتذكر هذه المرحلة! معظم قدراتي الذهنية كانت تهدر في التعامل مع الناس.. وأقل القليل من ذهني يكون على خشبة المسرح.. التواجد في الكواليس كان صعباً جدا.. شعرت كثيرا أنني مقهور.. صغير.. معقد.. لا استطيع التفاهم مع الناس والزملاء.

كان احمد زكي يشعر أيضا أن طبيعة دوره في هذه المسرحية من خلال الطالب الفقير الذي يسخر منه زملاؤه طوال الوقت وينتزعون ضحكات الجمهور من خلال هذه السخرية هذا الدور يبعد الممثل عن أي حضور أو كاريزما. وكان احمد يطابق في داخله ما يحدث له مسرحياً مع ما يمر به من ظروف حياتيه وإنسانية عاشها ويعيشها.. ولهذه الأسباب مجتمعه وبشكل نفسي تماماً ابتعد هذا النجم عن المسرح بعد أن قتلت مجموعة المشاغبين الممثل المسرحي داخل احمد زكي.. لذلك لم يكن غريبا أن هؤلاء النجوم الذين عمل معهم أحمد زكي في المشاغبين سنكتشف انه لم يعمل معهم فيما بعد في أي عمل سينمائي أو تلفزيوني طوال تاريخه كله!! وعلى مستوى حياته الإنسانية تزوج أحمد زكي لمرة واحدة من الفنانة الراحلة هالة فؤاد وأنجب منها ابنه الوحيد هيثم ولم يستمر الزواج سوى عامين أو ثلاثة من 1982-1984 وانتهى بالانفصال.. ولم يتزوج ثانية يقول عن هذه التجربة: لم أكن اعلم أن إصراري على عدم السماح لزوجتي هالة بالعمل في الفن ودماغي الناشفة التي جعلتني لا أتراجع عن هذا القرار سيؤدي إلى خراب البيت وانفعالنا وربما يرجع هذا إلى سني الصغير وقتها وعدم خبرتي الحياتية. وعن عدم التفكير في الزواج مرة ثانية كان يرى أن حياته ملخبطة وكان يرى انه شخص متقلب المزاج مودي إلى أقصى درجة لذلك كان يقول: حاولت الزواج بعد انفصالي عن هالة أكثر من مرة وفشلت يمكن علشان شعرت أني لو أتجوزت أي إنسانه هتتظلم معايا؟ ومنذ بداية التسعينيات تقريبا أدمن احمد زكي الحياة والمعيشة في الفنادق بعدما رفض الاستقرار في منزل يعيش فيه وقد ربط الكثيرون بين معيشته في الفنادق وانفصاله عن زوجته بل أن البعض ارجع هذا الأمر إلى زلزال 1992 الذي خرب مصر وقتها قرر مغادرة منزله والعيش في الفندق الكبير المطل على النيل والغريب انه اختار نفس الغرفتين التي كان يفضلهما الموسيقار بليغ حمدي عندما كان يهرب من المنزل ليتفرغ للحن جديد. وعن حياته في الفنادق قال: أعيش في الفنادق لأهرب من وحدتي لأنني في الفندق أكون مع الناس أنا إنسان بيحب الونس لكن في البيت أكون وحيداً لا أحد معي ولا أحد يهتم بي ولا بشؤوني.. وما اكسبه من عملي يذهب معظمه في الفنادق؟

والحقيقة أن هذا النجم الكبير كان مشهورا بالكرم الشديد والمبالغ فيه وكان مسرفاً إلى حد السفه.. وكان يقول لو كنت أفكر في الفلوس وجمع الأموال كان زماني معايا ثروة وكنت مليونيراً.. وكانت فلسفه خاصة جداً ناحية المال كان يرى انه انتصر عليه بالاستغناء عندما كان فقيرا في طفولته ونشأته وبداية حياته.. لذلك كان يقول: الشر كله يكمن في الثروة.. ليس لأنها الشر نفسه ولكن لغيابها يأتي الشر.. أيضا كان يخاف بشدة من المرض حتى ولو كانت نزلة برد لذلك كان إذا أحس بأي ألم ولو كان خفيفاً كان يطلب من صديقه د. حسن البنا أن يظل معه ولا يتركه.. وكان د. حسن اقرب أصدقائه مع الفنان ممدوح وافي ومدير أعماله وطني كان هذا الثلاثي اقرب الناس إليه. ولعل أهم ما نختم به هذه الحلقة عن هذا النجم الأسطوري هو ما قاله بنفسه عن نفسه قال كنت أتمنى أن تكون الحياة شاشة سينما دائمة واسأل نفسي هل أحمد زكي الفنان ظلم زكي الإنسان؟.

