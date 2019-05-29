عربيات ودوليات

القدس- الوكالات: أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض المؤتمر الأميركي المقرر في البحرين الشهر المقبل لبحث دعم الفلسطينيين اقتصاديا ضمن جهود السلام مع إسرائيل. وقال عباس خلال فعالية في رام الله «من يريد حل القضية الفلسطينية عليه أن يبدأ بالقضية السياسية وليس ببيع أوهام المليارات التي لا نعلق عليها آمالا ولا نقبل بها لأن قضيتنا سياسية بامتياز» وأضاف عباس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» أن «قضيتنا تتقدم خطوة خطوة وسنصل بإذن الله إلى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».

وتابع عباس قائلا «ستذهب صفقة القرن أو صفقة العار (الأميركية) إلى الجحيم بإذن الله، وسيذهب المشروع الاقتصادي الذين يعملون على عقده الشهر المقبل ليقدموا لنا أوهاما كذلك إلى الجحيم».

وذكر عباس «نحن قلنا كلمتنا ونقولها في كل وقت وأصدرنا البيانات اللازمة بأننا لن نقبل بهذا الاجتماع ونتائجه لأنهم يبيعون لنا الأوهام التي لن يصل شيء منها إطلاقا ونحن لسنا بحاجة لدعمهم».

والأحد دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدول العربية التي وافقت على حضور المؤتمر الأميركي في المنامة إلى إعادة النظر في مواقفها ومقاطعة المؤتمر. واعتبرت اللجنة أن «الهدف الذي تسعى إليه الإدارة الأميركية من مثل هذا المؤتمر هو البدء بتطبيق صفقة القرن بجانبها الاقتصادي بعد أن خطت خطوات واسعة في تطبيق الصفقة في جانبها السياسي من خلال جملة من القرارات والتدابير والخطوات التي من شانها تكريس الاحتلال وشطب حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف».

على صعيد آخر تقترب إسرائيل من إجراء انتخابات جديدة حيث أقر الكنيست فجر امس في قراءة أولى مشروع قانون حل البرلمان الذي تشكل إثر انتخابات 9 أبريل الماضي. وذكر الموقع الإلكتروني للبرلمان الإسرائيلي أن 66 عضوا في الكنيست صوتوا لصالح التوجه إلى صناديق الاقتراع مجددا وعارضه 44 نائبا. وفشل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي حصل حزبه الليكود وحلفاؤه اليمينيون والمتدينون على 65 مقعدا في البرلمان، في تشكيل ائتلاف حكومي بعد انتخابات أبريل المنصرم. ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات الجديدة في 17 سبتمبر المقبل، وفقا للموقع الإلكتروني للكنيست.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة إعداد مشروع القانون للقراءتين الثانية والثالثة، وفي حال تمريره سيصبح قانونا. وقدم حزب «ليكود» بزعامة نتانياهو مشروع قانون لحل البرلمان الاثنين بعد فشل مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي مع اقتراب الموعد النهائي لذلك ليل الأربعاء. وعطل وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان تشكيل ائتلاف حكومي بعد رفضه التنازل عن مطلبه الرئيس بضمان الموافقة على مشروع قانون يجعل الخدمة العسكرية إلزامية لليهود المتشددين مثل غيرهم من اليهود الإسرائيليين. ويحتاج نتانياهو إلى دعم حزب «إسرائيل بيتنا» الذي يسيطر على خمسة مقاعد في البرلمان.

