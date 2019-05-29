عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: نفت الخارجية الإيرانية وجود أية مفاوضات مع الولايات المتحدة، وشددت على أن الجمهورية الإسلامية ترغب في إزالة التوترات من المنطقة. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية القول في مؤتمر صحافي امس إنه ليست هناك أية مفاوضات مع الولايات المتحدة كما أكد أنه «لا مفاوضات في الأفق» معها بعد «انسحابها غير القانوني» من الاتفاق النووي. وتعليقا على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتناقضة تجاه إيران قال موسوي «إيران لا تكترث بالتصريحات ما يهمنا هو تغيير التوجه والسلوك».

وحول مقترح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال زيارته إلى بغداد مؤخرا، بشأن توقيع معاهدة عدم اعتداء مع دول الجوار قال موسوي ان دول الخليج «من أهم دول الجوار لنا، وهذه الفكرة ليست جديدة، فمنذ فترة اقترح ظريف إقامة مجمع للحوار الإقليمي».وشدد «إيران لا ترغب بأن تكون المنطقة متوترة بل ترغب في إزالة التوتر وهذا المقترح طُرح بحسن نية ويؤمل من الأطراف الأخرى بأن تتعاطى معه بحسن نية أيضا».وأتى الموقف الإيراني بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب من اليابان، الاثنين، أن بلاده مستعدة للحوار مع إيران، إن كانت الأخيرة تريد الحوار.

الى ذلك اعتبر وزير الخارجية الإيراني في تغريدة على حسابه في موقع تويتر أنّ سياسات الإدارة الأميركية «تضرّ بالشعب الإيراني وتتسبّب بتوتّرات في الإقليم».وأضاف أنّ «الأفعال وليس الكلمات سوف تبيّن إن كانت هذه نوايا دونالد ترامب أم لا»، مرفقاً اسم حساب ترامب ضمن التغريدة. ونفى ظريف أيضا سعي إيران لامتلاك سلاح نووي في ردّ على تصريحات ترامب خلال زيارته إلى اليابان التي قال فيها «نحن لا نسعى وراء تغيير النظام (في إيران)... بل نتطلّع إلى زوال الأسلحة النووية» وأشار ظريف إلى أنّ المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي «قال منذ زمن طويل إنّنا لا نسعى لامتلاك أسلحة نووية -- عبر إصدار فتوى تحظرها». وأصدر خامنئي فتواه ضدّ الاسلحة النووية عام 2003 وأعاد التأكيد عليها مرّات عدّة منذ ذلك الوقت. وقال ظريف «الارهاب الاقتصادي هو الذي يضر الشعب الايراني ويثير التوتر في المنطقة. اجراءات وليست تصريحات ترامب هي التي سوف تكشف ما اذا كانت هذه هى نوايا ترامب الحقيقية».

من جهة ثانية، جددت طهران مقترحها بتوقيع «معاهدة عدم اعتداء» مع دول الخليج، معربة عن استعدادها الدائم للحوار وإزالة سوء الفهم مع دول خليجية لم تسمها. جاء ذلك في كلمة للسفير الإيراني لدى باريس بهرام قاسمي، أمام مجلس الشيوخ الفرنسي. ووفق ما نقلته وكالة أنباء «فارس» الإيرانية امس أشار قاسمي إلى «استعداد إيران الدائم للتعاطي والحوار، وإزالة سوء الفهم مع بعض دول منطقة الخليج». وقال السفير الإيراني إن «الآخرين هم الذين لم يلبوا لغاية الآن دعوة إيران الخيّرة لخفض التوتر والعمل لترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة».

