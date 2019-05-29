عربيات ودوليات

جدة- الوكالات: احتضنت مدينة جدة السعودية الاجتماعات التحضيرية للقمة الإسلامية العادية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي تحمل شعار «يداً بيد نحو المستقبل». ووفق بيان صدر ليل الاثنين (الثلاثاء) «التأم اجتماع كبار الموظفين التحضيري للدورة العادية للقمة الإسلامية بحضور وفود الدول الأعضاء بالمنظمة ومندوبيها» دون تفاصيل عن المشاركين. وناقش الاجتماع «بنود مشروع البيان الختامي، على أن يتم رفعه إلى اجتماع وزراء الخارجية التحضيري». كما «جرى انتخاب هيئة المكتب، واعتماد مشروعي برنامج العمل وجدول الأعمال للاجتماع الوزاري التحضيري ووثائق الاجتماع»، وفق البيان ذاته، دون توضيح تفاصيل أكثر. ووفق المصدر ذاته «تنطلق الأربعاء أعمال الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية في مدينة جدة، والذي يسبق الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية التي سيحضرها قادة الدول الأعضاء في المنظمة بمدينة مكة المكرّمة». وتتناول اجتماعات القمة «أهم الملفات في العالم الإسلامي والتي تأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمات والتطورات الجارية في المناطق العربية والإفريقية والآسيوية. وفي 19 مايو الحالي، أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان أن قمة مكة المكرمة، التي تلتئم 31 مايو الحالي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ستعمل على «بلورة موقف موحد تجاه القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي».

