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أربيل «العراق» أ. ف. ب: انتخب برلمان إقليم كردستان العراق امس نيجيرفان بارزاني، ابن شقيق وصهر الزعيم الكردي مسعود بارزاني، رئيسا للإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي في ظل مقاطعة من جانب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وصوت خلال الجلسة التي عقدت في إربيل 68 نائبا من اصل 111 هم مجموع اعضاء برلمان الإقليم لصالح نيجيرفان بارزاني (52 عاما). وحضر جلسة التصويت 81 نائبا بعدما قطاعها نواب أبرزهم أعضاء حزب الاتحاد الوطني الكردستاني (21 نائبا) الذي أسسه الزعيم الكردي والرئيس العراقي الراحل جلال طالباني ويعد المنافس السياسي الرئيسي للحزب الديموقراطي الذي يتزعمه مسعود بارزاني، وفقا للمصدر.

ونيجيرفان بارزاني، حفيد الزعيم الكردي التاريخي مصطفى بارزاني ، وإبن ادريس بارزاني احد أبرز زعماء الحزب الديموقراطي الكردستاني. واصبح نيجيرفان ثاني رئيس لإقليم كردستان بعد مسعود بارزاني الذي شغله منذ عام 2005 كرئيس للإقليم حتى فشل الاستفتاء على استقلال الإقليم نهاية عام 2017.

ولد الرئيس الجديد للإقليم في شمال العراق وقضى جزءاً من حياته في المهجر في إيران، ويتحدث الكردية والفارسية والانكليزية.

