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55 قتيلاً في حرب عصابات داخل سجون البرازيل


ريو دي جانيرو- أ. ف. ب: قتل 55 سجينا على الأقل في موجة من أعمال عنف اندلعت عل مدى يومين في سجون شمال البرازيل التي تشهد اكتظاظا وتنافسا داميا بين العصابات وعُثر الاثنين على 40 سجينا على الأقل قتلى في أربعة سجون بولاية أمازوناس الشمالية. ولولا تدخل قوى الأمن لارتفعت الحصيلة أكثر، كما ذكرت السلطات. وتسبب شجار في أحد هذه السجون بمصرع 15 شخصا.وقالت سلطات الأمن العام في أمازوناس في بيان، أن جميع السجناء الذين قتلوا «تبدو عليهم مؤشرات الوفاة اختناقا». ثم أوضحت إدارة السجن أن التدخل السريع للشرطة العسكرية في السجون أتاح تجنب «سقوط حوالي 200 ضحية محتملة». وبينما كانت قوات الصدم تدخل الزنازين كان سجناء يخنقون سجناء آخرين، كما أوضح المصدر نفسه في بيان.


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