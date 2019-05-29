عربيات ودوليات

تولى الوزير الأسبق منير فخري عبد النور حقيبتين وزاريتين غاية في الأهمية السياحة والتجارة والصناعة وهما قاطرة النهضة والتنمية في بلدان العالم في الحلقة الثالثة والأخيرة من حوارنا معه كان التركيز على المشاكل التي تواجه قطاع السياحة في مصر فضلا عن أسباب عدم موافقته على الاستمرار في وزارة هشام قنديل في عهد الاخوان، والى تفاصيل الحوار:

ما المشاكل التي تواجه قطاع السياحة في مصر؟

بداية يتعين أن يكون هدفنا استقبال 25 مليون سائح سنوياً وأن نحقق هذا الهدف خلال السنوات الخمس المقبلة على الأكثر، قطاع السياحة يواجه حالياً مشكلات داخلية وخارجية. داخلياً هناك مشكلتان أساسيتان الأولى هي انهيار البنية الأساسية السياحية بعد أزمة دامت ما يقرب من تسع سنوات خلالها لم يتمكن أصحاب المنشآت السياحية صيانة أصولهم من فنادق أو بواخر أو حافلات أو سيارات نقل أو مطاعم أو غير ذلك لذلك يجب أن نعمل أولاً على رفع كفاءة البنية الأساسية السياحية. المشكلة الداخلية الثانية هي أن العمالة المدربة التي كانت تعمل في هذه المنشآت حتى أوائل سنة 2011 تركت عملها بسبب الأزمة التي طالت وآثرت الهجرة، لذا نحن في حاجة ماسة الى رفع كفاءة العمالة المنضمة حديثاً الى قطاع السياحة. أما المشاكل الخارجية فأساسها مشاكل تسويق السياحة المصرية.

هل أغفلنا أنواعاً عديدة من السياحة على حساب أنواع أخرى؟

كي ننجح في جذب 25 مليون سائح يجب أن ننوع في مجالات السياحة المختلفة وأن نعدد من مجالاتها المختلفة كما يتعين أن ننوع ونعدد ونوسع من الأسواق التي نستهدفها ونروج لمصر فيها. لدينا سياحة الشواطئ الرائجة كما في العالم كله، ولدينا السياحة الثقافية التي بدأت تعود وبقوة وهنا يجب أن أشيد بجهود الوزير خالد العناني وزير الآثار الذي يفاجئ العالم كل شهر باكتشافات أثرية جديدة مهمة، وقد رأيته شخصياً في باريس بمناسبة افتتاح معرض توت عنخ آمون وكان أداؤه مميزا كل ذلك له نتائج ايجابية على السياحة الثقافية، وأعتقد أن افتتاح المتحف المصري الكبير السنة المقبلة سيدعم النمو السياحي بشكل كبير. الى جانب ذلك بجب أن نهتم بسياحة الرحلات أو ما يسمى سياحة السفاري، وبالسياحة العلاجية، وبالسياحة الدينية، وبالسياحة الرياضية التي أنادي بتنميتها منذ أن كنت وزيراً للسياحة فعلى سبيل المثال الدول الاسكندينافية لا تستطيع أن تلعب كرة القدم خلال أشهر الشتاء بسبب الثلوج التي تغطي الملاعب المفتوحة وقد تكون فرصة لحث نواديها على القدوم الى مصر لمدد طويلة خلال أشهر الشتاء للتمرين.

لكن التركيز على بعض البلدان يعتبره خبراء أمر خطأ؟

كما قلت يجب أن ننوع ونعدد ونوسع من الأسواق التي نستهدفها في اطار سياسة توزيع المخاطر، فالاهتمام بالدول الأوروبية والعربية وبروسيا والولايات المتحدة أمر جيد انما يجب أن نهتم أيضاً بالصين التي يسافر منها للسياحة هذا العام 130 مليون سائحاً فهو سوق جبار، وبالهند وبدول جنوب شرق آسيا، بدول أميركا الجنوبية.

الفكرة أن نوجه جهودنا التسويقية على أكبر عدد من الدول بحيث لا تمثل دولة واحدة نسبة كبيرة من السياحة الوافدة كي لا نتأثر ان واجهت هذه الدولة أزمة حالت دون سفر مواطنيها، ومن ناحية أخرى بحيث تكون الحركة السياحية ممتدة طول أشهر السنة ولا تخضع لاعتبارات موسمية كما هو الوضع حالياً.

كيف ترى عدم اتخاذ خطوات جادة حتى الآن في مسار العائلة المقدسة؟

عندي تحفظ على مسار العائلة المقدسة من البداية لأن المسار ليس في القاهرة والمعادي فقط لكنه يشمل عددا كبيرا من المحافظات ويمتد من القاهرة وبحري وحتى الصعيد والسؤال هنا هل لدى الدولة الاستعدادات السياحية التي تستطيع استقبال وفود بداية من الطرق والفنادق والمطاعم! يمكن الاهتمام بالسياحة الدينية مسيحية واسلامية وهو موضوع هام جدا.

لماذا رفضت الاستمرار بمنصبك في عهد الرئيس محمد مرسي؟

زاملت محمد مرسي في برلمان 2000- 2005 وكانت علاقاتنا طيبة جداً، وقابلته مرة أو اثنين بعد ذلك في مناسبات اجتماعية. ولما رشح نفسه أو رشحه الاخوان المسلمون في انتخابات الرئاسة استغربت بعض الشيء لأنني لم أكن على علم بأنه في هذا المركز المتقدم في هيكل تنظيم الاخوان من ناحية ولأنني كنت أشك في قدراته على تولي المنصب الرئاسي. مهما كان الأمر لم أعطه صوتي لا في الدور الأول ولا الثاني من الانتخابات الرئاسية. وحلف مرسي اليمين الدستورية شعبياً يوم الجمعة 29 يونيو في ميدان التحرير ورسمياً يوم 30 يونيو أمام قضاة المحكمة الدستورية العليا، ثم في جامعة القاهرة، ثم استقبلته القوات المسلحة في هايكستيب بعد ظهر نفس اليوم حيث ألقى خطبة ارتجل الجزء الأكبر منها تاركاً النص المكتوب المعد والذي كان المفروض أن يقرأه والحقيقة أنه أحسن في كلمته.

وفي يوم الاثنين 2 يوليو استقبل أعضاء مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزوري في قصر الاتحادية، علماً بأنها كانت قد قدمت استقالتها يوم 25 يونيو وكانت خلال هذه الفترة تعمل كوزارة تسيير أعمال، ولما جاء دوري لمصافحته رحب بي ترحيباً خاصاً وعانقني واستمرت وزارة الجنزوري تسير الأعمال طول شهر يوليو كله قابلت خلاله محمد مرسي ثلاث مرات. وفي هذه الاجتماعات كان يتصدر الجلسة بطبيعة الأمور رئيس الجمهورية ويجلس على يمينه رئيس الوزراء كمال الجنزوري وعن يساره المشير حسين طنطاوي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، وكان منظر ملفت لأن المشير طنطاوي كان في حكم رئيس الجمهورية ما بين فبراير 2011 ويونيو 2012 وهو الآن يأتي ترتيبه الثالث في هذه الجلسات.

وليلة الاجتماع الثالث لوزارة الجنزوري مع محمد مرسي اتصل بي الدكتور الجنزورى وطلب مني أن أطلب الكلمة في بداية الاجتماع لأعبر عن صعوبة استمرار عمل الوزارة كوزارة تسيير أعمال لأن من ناحية يصعب على أي وزير منا اتخاذ قرارات هامة لأنها ستقيد الوزير الذي سيخلفه ومن ناحية أخرى فالعاملون في الوزارات على علم أن أيام الوزارة معدودة وأن هناك تغييراً قادماً لا ريب فيه فلا يبذلون جهداً. وقد فعلت وأذكر أن محمد مرسي انتفض بعد أن استمع الي وقال: «ايه عاوزين تمشوا زي محافظ الشرقية (المرحوم عزازي علي عزازي) الذي ترك المحافظة ومشى» وأذكر أنه بعد هذا الاجتماع سافر محمد مرسي الى اثيوبيا وصاحبه في الرحلة وزير الري د. هشام قنديل ويبدو أنه أعجب بأدائه فقرر عند عودته الى القاهرة أن يكلفه بتشكيل الوزارة يوم 24 يوليو. وفي صباح يوم 25 يوليو تلقيت مكالمة من مكتب رئيس الوزراء يدعوني لمقابلة قنديل في مكتبه في مبنى وزارة الاستثمار واتسمت المقابلة بالود المتبادل انما اعتذرت عن المنصب وقلت له «تعبان ومحتاج لراحة» ولا يمكنني الاشتراك في الوزارة وطلب مني أن أعيد التفكير وأن أرد عليه اليوم التالي. وفي اليوم التالي اتصلت به تليفونيا لتأكيد اعتذاري. ثم أعاد الاتصال بي يوم الأحد 29 يوليو وطلب مني الحضور لمقابلته مرة أخرى وفي هذه المرة قال لي ان الرئيس محمد مرسي طلب منه تكرار العرض علي لقبول وزارة السياحة فاعتذرت مرة أخرى طالباً منه نقل شكري الى د. محمد مرسي لثقته في، وبالمناسبة لقد ذكر محمد مرسي هذه الواقعة في آخر خطبة ألقاها مدللاً لرفض البعض التعاون معه بعد انتخابه، وحقيقة الأمر أنا تعلمت وكبرت في مدرسة سياسية اسمها «الوفد» وأؤمن أن السياسة مبدأ وعقيدة ويصعب علي أن أخون عقيدتي بالاشتراك مع الاخوان في الحكم، فعلى عكسهم أؤمن بالدولة المدنية، وبضرورة الفصل التام بين الدين والسياسة، وبضرورة انفتاح مصر على كل الثقافات، والى انتمائها الى حوض البحر الأبيض المتوسط بحر الثقافات، وبضرورة تنمية القوة الناعمة المصرية القائمة على كل الفنون، أؤمن بالديموقراطية وبالدستور الوضعي لتنظيم الحكم وبسيادة الشعب وحقه في التشريع واصدار القوانين، وأهم من كل ذلك أؤمن بالوطن، الوطن الأم، الحاضن لكل أبنائه دون تفرقة....وغير ذلك كثيراً من النقاط الخلافية مع الاخوان. فالسياسة بالنسبة لي ليس مجالاً للانتهازية ولا فرصة للاستفادة، كما أنني لا أبحث عن منصب. وفي هذا الاطار عرض علي محمد مرسي من خلال أقرب المقربين اليه عرضاً أخراً أكبر من ذلك كثيراً ورفضته أيضاً، انما لم يحن الوقت للحديث عن هذا الموضوع.

توليت حقيبة التجارة والصناعة عام 2013 وحتى سبتمبر 2015 ما هي مشاكل الصناعة في مصر؟

كانت فترة صعبة كان لابد من اتخاذ اجراءات اصلاحية اقتصادية لم تتخذ لذلك كان النهوض بالصناعة والاستثمار في هذه الفترة من أصعب ما يكون لذلك فان ما حدث من اصلاح اقتصادي في نوفمبر 2016 كان سببا في انطلاق قطاع التجارة والصناعة هذا الانطلاق له شروط أخرى، وأنا هنا أتحدث عن الوقت الحالي الاجراءات الاقتصادية (تحرير سعر الصرف واتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتقليل نسب عجز الموازنة العامة) اتخذت بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات المصرية وجذب السياحة الى مصر الأهداف الثلاثة لم يتحقق منها سوى جذب السياحة فقط أما بخصوص جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات فلم يتحقق المستوى المطلوب سوى في قطاع الغاز والبترول وهو قطاع له خصوصيته غير ذلك لم تأت الاستثمارات بالقدر الذي يتناسب مع قسوة اجراءات الاصلاح الاقتصادي والأسباب من وجه نظري أن المنافسة في مصر تحتاج لتنظيم فلا يجوز أن يحتكر طرف السوق للأسف يوجد في بعض الأسواق أوضاع احتكارية يجب على القانون التعامل معها.

من ضمن القرارات التي اتخذتها خلال توليك حقيبة التجارة والصناعة هي منع استيراد الفوانيس الى أي مدى يسهم منع الاستيراد في تنمية المنتج المحلى؟

القاعدة العامة هي أن المنتج المحلي لن ينمو ولن يرتفع مستواه الا في ظل منافسة عادلة، ويتعين على المشرع من ناحية والمنظم أن يتدخل في تنظيم السوق لمنع الاحتكار والممارسات الاحتكارية ولمواجهة سياسات الاغراق من الخارج وقد جاء قرار منع استيراد الفوانيس في هذا الاطار فضلاً عن ضرورة حماية التراث الثقافي ومنتجاته، انما سياسة تشجيع الصناعة المحلية تتطلب أيضاً منح حوافز لجذب الاستثمارات ومساندة الصناعات الناشئة خاصة في القطاعات التي يجب استهدافها وهي القطاعات التي تستخدم التكنولوجيات الحديثة المتقدمة ذات الانتاجية العالية والقيمة المضافة الكبيرة ولعل أبرز مثال لذلك هو السياسة التي حاولت أن أطبقها عندما كنت وزيراً للصناعة لتشجيع صناعة السيارات في مصر والتي كانت نتاج دراسة متعمقة لتجارب دول نجحت في تنمية هذا القطاع مثل البرازيل وتركيا وحتى المغرب والتي تقوم على منح حوافز لمنتجي السيارات تتزايد مع زيادة نسبة المكون المحلي، ولكن للأسف واجهت اقتراحاتي معارضة شديدة أساساً من أصحاب المصالح مستوردي السيارات. أعتقد أنها خسارة كبيرة وأطالب المسؤولين الحاليين اعادة النظر في هذه الاقتراحات يمكن أنهم يقتنعوا بجدواها لتشجيع صناعة السيارات الكهربائية مثلاً.

كنت عضو في مجلس الشعب ورئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد وزعيماً للمعارضة هل كنت تتعرض لضغوط؟

لم تكن هناك ضغوط مباشرة بمعنى أنه لم يكن يتصل بي طرف أو آخر للضغط على لاتخاذ موقف أو الموافقة على قانون أو التعبير عن التأييد، انما الضغط كان ناتج عن المناخ العام داخل المجلس حيث أغلبية ساحقة للحزب الوطني بقياداتها التاريخية وأقلية بسيطة تمثل الأحزاب: الوفد بسبعة نواب، التجمع بخمسة برئاسة الرجل الفاضل رحمة الله عليه خالد محيي الدين، ثم مجموعة الاخوان التي كان يطلق عليها مجموعة الـ17 لأن عددهم كان سبعة عشر، ومجموعة من المستقلين المتفرقين منهم ناصريين مثل حمدين صباحي. وقتها كنت قادرا على التعبير عن معارضتي للنظام بحرية وكان الرد على بيان الحكومة أو التعليق على الموازنة العامة للدولة أو حسابها الختامي فرصة هائلة للمعارضة ولكن دون جدوى بفعل سيطرة الأغلبية سيطرة كاملة وتامة وأعتقد أن أحد أسباب ثورة أو انفجار يناير 2011 هو هذه السيطرة التامة على مقاليد الحكم واحتكار الخطاب العام وعدم افساح أي مجال للفكر المختلف وتزوير الانتخابات لضمان السيطرة التامة داخل المجالس المنتخبة سواء المحليات أو مجلسي الشعب والشورى.

كيف ترى البرلمان الحالي؟

للأسف البرلمان ضعيف جداً بالمقارنة بالبرلمانات السابقة. فلا وجود فيه لعمل حزبي، كما أن المعارضة ضعيفة للغاية فالاجراءات التي اتخذت ضد المعارضين، على سبيل المثال محمد أنور السادات الذي أسقطت عضويته، وخالد يوسف الذي اتهم مرة بتهريب أدوية مخدرة مدرجة في الجدول ومرة أخرى بتسريب فيديوهات خادشة، وعمرو الشوبكي الذي لم يدخل المجلس رغم الحكم القضائي الصادر لصالحه، أسكتت المعارضة. ان قوة أي مجلس تقاس بقوة المعارضة فيه وقوة الجدل والنقاش ومقارعة الحجة بالحجة للوصول الى أفضل الحلول للمشاكل التي تواجه المجتمع واصدار أحسن التشريعات والقوانين. أثمن شخصياً الجهود التي تبذلها مجموعة 25/30 رغم اختلافي الكبير مع آرائهم وأدعو رئيس المجلس الحالي أن يفسح لهم مساحة أكبر لاثراء النقاش فالتعددية ثراء.

